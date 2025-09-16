La Voz Argentina: Luck Ra y Nicki Nicole se subieron al escenario

Embed

Pro eso no fue todo, ya que en medio del programa de hoy, Nico Occhiato les dijo que tenía un par micrófonos para que dos jurados de "La Voz Argentina" cantaran "¿Quién está para cantar? Tengo dos micrófonos de cantantes" explicó el conductor. En ese momento, Nicki le respondió "Yo no estoy para cantar porque me siento un poco mal, creo que necesito un doctor".

Rápido de reflejos, el conductor afirmó que ese era el nombre del tema que "casualmente" grabaron ellos y mostró que uno de los micrófonos que tenía en la mano era azul y decía "Luck Ra". Entre risas, los dos jurados se levantaron y siguieron con las bromas sobre que realmente necesitaban un doctor.

Luck Ra le pidió a Nico Ochiatto que los presentara como a los participantes y después de eso empezó a cantar el tema "Doctor" mientras el conductor de "La Voz Argentina" fue a sentarse al lugar del cantante cordobés. Cuando le pidieron que les de una devolución y él imitó al coach con su tonada y dijo "Me requete requete recontra gustó. Estuvo requete requete recontra mortalazo. Y ¿qué mirarás gato? ".