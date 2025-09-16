Thiago Medina será operado de urgencia: fracturas en el tórax ponen en riesgo su vida

Según confirmaron fuentes cercanas y su amiga Romina Uhrig en A la Barbarossa (Telefe), las primeras intervenciones se centrarán en el tórax. El influencer sufrió ocho fracturas costales, por lo que los especialistas buscarán retirar las astillas óseas que comprometen su respiración y el funcionamiento de órganos internos.

El último parte médico oficial del Ministerio de Salud Bonaerense detalla que Thiago está bajo seguimiento del servicio de cirugía torácica y del equipo de terapia intensiva. El traumatólogo Ramiro Heredia explicó que el accidente produjo un politraumatismo grave, con un traumatismo craneoencefálico que habría sido atenuado por el uso de casco, además de un traumatismo torácico y abdominal. “El procedimiento en el tórax permitirá reestablecer la capacidad del paciente para respirar por sus propios medios”, señaló Heredia.

El especialista agregó que la ruptura del bazo también está vinculada con las fracturas costales, dado que este órgano está protegido por las costillas y resultó comprometido por el impacto.

Por otra parte, Romina Uhrig reveló que Daniela Celis, ex pareja de Thiago, siempre se había opuesto a que él condujera motos. “Ella me decía que no saldría nunca con ningún chico que tuviese moto”, comentó.

Mientras tanto, el entorno de Medina se mantiene expectante ante la intervención que se realizará en las próximas horas, con la esperanza de que pueda superar este crítico momento y recuperar la salud.