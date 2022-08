La Voz Argentina: una noche con increíbles versiones personales

Rompiendo barreras

Julia Ferrón con su brillante interpretación del tema de Whitney Houston "One moment in time" consiguió emocionar a los coaches, que afirmaron que el nombre de La Voz Argentina era por alguien como ella. "Yo espero que nuestro público, que nos hace el favor todas las noche de estar con nosotros, honre ese instrumento que dios te regalo. Yo te felicito y me emociona hablar contigo, te felicito", fueron las sentidas palabras de Ricardo Montaner.

Con el 19,4% de los votos fue la primera elegida para seguir en el Team.

Embed

A su manera

Naiquén Galizio se animó al clásico popularizado por Frank Sinatra "A mi manera" y con una potente versión logró resignificar este maravilloso tema. Lali Espósito tomó la palabra para reconocer que "es la primera vez que le presté atención a la letra, gracias a la interpretación. Hiciste que realmente escuchara la letra".

Fue la segunda seleccionada por el voto popular para continuar en el Team de Ricardo Montaner, obtuvo el 16,2 %.

Embed

En la senda de Goyeneche

Elías Pardal se animó al tema de Cobián y Cadícamo "Los Mareados", en una interpretación mu personal, pero que recordaba el fraseo del Polaco Goyeneche. Un tangazo hecho y derecho. En su devolución, Soledad le dijo: "Es un tema muy difícil de cantar, lo que acabas de hacer es hermosísimo, y creo que esta noche lograste una bisagra en La Voz Argentina".

Consiguió el tercer lugar con el 14.6% de los votos y se quedó en el Team de Ricardo Montaner.

Embed

Música Urbana, presente

El joven de 21 años Alejo Álvarez realizó una novedosa versión urbana del popular tema "Porque aún te amo" de Luciano Pereyra se llevó todos los elogios de Mau & Ricky: "Me encantó, me encantó".

"En él tenemos un artista completo, un participante que podemos escuchar durante años y años que sigue sacando canciones después del programa y que sigue triunfando", agregó el dúo.

El quinto lugar fue para él, con el 11,3 % de los votos y continúa bajo el ala de Ricardo Montaner.