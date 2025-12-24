Lali Espósito cumplió un sueño: anunció su primer show en River que será en 2026

Lali dio una pista en su última fecha en Vélez. Al concluir el recital, las pantallas del estadio proyectaron un video en blanco y negro que recorrió diferentes puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. La secuencia, cuidada en cada detalle, mantuvo la atención del público hasta el plano final, en el que la propia Lali aparece agregando una línea de color a la estrella que ilustra la tapa de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Sobre la estrella, apareció el número 666, un símbolo que alimentó las especulaciones y la conversación entre sus seguidores en redes sociales.

El misterio se resolvió pocos días después: la artista confirmó que el número revelado hacía referencia a la fecha de su próximo desafío: el 6 de junio de 2026, Lali dará su primer show en el estadio Monumental, el escenario más grande y emblemático del país, el mismo que hace unas semanas se llenó dos veces con la exitosa gira de Oasis.

La noticia tuvo un impacto inmediato entre los fans, que convirtieron las redes sociales en un espacio de celebración y promesas de una “fiesta pop” sin precedentes. El anuncio no solo representa un logro personal en la carrera de la cantante de “Fánatico”, sino que también la coloca en un lugar destacado dentro de la escena musical argentina, sumándose a la lista de artistas nacionales e internacionales que han logrado convocar a multitudes en el estadio de River.

Cuándo, dónde y por cuánto se pueden comprar las entradas

Los tickets para ver a Lali Espósito en el estadio Monumental saldrán a la venta el próximo viernes 26 de diciembre, a las 11 de la mañana, por la plataforma de All Access. Para comprar, es necesario registrarse en el sitio con mail, datos personales y contraseña, e iniciar sesión una vez que se vaya a realizar la compra.

Primero habrá una preventa especial para los clientes del Banco Galicia, quienes dispondrán de hasta 6 cuotas sin interés. Una vez agotada, comenzará la venta general.

Precios de Lali en River:

Campo delantero: $130.000 + Costo de servicio

Campo general: $70.000 + Costo de servicio

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $110.000 + Costo de servicio

Plateas San Martín y Belgrano altas: $75.000 + Costo de servicio

Platea Sivori media: $80.000 + Costo de servicio

Platea Sivori alta: $50.000 + Costo de servicio