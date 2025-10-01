Lali Espósito en la Televisión Española: ¿Qué dijo?

La cantante argentina se presentó en un programa de la Radio y Televisión Española para promocionar su nuevo disco y de participación en el Festival de Cine de San Sebastián.
Lali Espósito está en España para asistir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y aprovechó su estancia en el país ibérico para brindar un par de entrevistas promocionales, por ese motivo fue invitada a "La Revuelta" el programa conducido por David Broncano en la RTVE -Corporación de Radio y Televisión Española- en donde, además de hablar de su frecuencia sexual con su novio el periodista miliatante Pedro Rosemblat, volvió a insistir sobre su disputa con el presidente argentino.
La cantante argentina hizo una breve descripción de su pelea con Javier Milei - a quien se refirió como "ese tipo"- cuando habló del origen de su último álbum “NVAACEDL" (No vayas a atender cuando el demonio llama), describiéndolo como la contestación a los supuestos ataques del primer mandatario argentino y sus seguidores.
"El tipo que hoy es nuestro presidente gana las PASO en Argentina, las primarias, y yo pongo un tuit muy concreto, muy cortito que decía,"qué peligroso, qué triste". Y a partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales. Calumnias, injurias..." comenzó contándole Lali a David Broncano, que desconocía todo lo sucedido.
Durante su relato, Lali Espósito recordó que el presidente habló de ella en televisión pública "Me cambió el nombre. Lali depósito [...] Porque, bueno, él cree que los artistas opinan porque les pagan o una boludez así", no haciendo referencia a las numerosas actuaciones financiadas por los estados municipales, provinciales y nacional, ni al escándalo por su actuación en Uruguay -en marzo de 2023- donde cobró más de 256.000 dólares, y que habrían sido enviados a un paraíso fiscal.
La cantante se excusó diciendo que “Opiné como persona, parte de la sociedad, como artista que tiene un micrófono enfrente, por supuesto que opiné, y lo voy a seguir haciendo. Si no, lo hago con música y, si no, lo hago cuando lo siento. Un beso a mi país, que tanto quiero” cerró Lali, sin mencionar que no realiza donaciones ni tareas solidarias para ayudar a los argentinos más necesitados.
comentar