Mariano Argento, el hombre que abrió "El Portal" al miedo

"El Portal" fue galardonada con las distinciones de Mejor Actor, Mejor Dirección y Mejor Guión en los New York International Film Awards (NYIFA) y Mejor Film de Horror en los RED Movie Awards (Francia) y en nuestro país obtuvo el Premio a la Mejor Dirección -para Mariano Argento- y el de Mejor Película en Festival Buenos Aires Rojo Sangre.

El filme, que cuenta con la actuación de Manuel Vicente, Marina Glezer, el trapero MUMU, Mario Alarcón, Cristian Sancho e Ingrid Grudke, se convirtió en el último trabajo cinematográfico de Selva Alemán y Héctor Bidonde.

El jueves 6 de noviembre pasado se estrenó en los cines la película "El Portal" en la que Mariano Argento no solamente actúa, sino que es el responsable del libro original, la dirección y la producción. El filme de terror psicológico, distópico y perverso ha recibido 10 premios -mejor actor, mejor director, mejor película, entre otros- en los 14 festivales internacionales en los que ha participado.

La logia Argentum

El historia de la trama de "El Portal" se originó hace muchos años, cuando el joven Mariano Argento jugaba al punto y banca en un casino de Uruguay. El diálogo con un extraño personaje sentado a su lado en la mesa lo llevó a investigar una sociedad esotérica, fundada en 1907, por Aleister Crowley.

El terror esta entre nosotros

Como llevar una historia de masones y misterios a una película de terror psicológico fue el desafío que emprendió Mariano Argento, encerrando en un edificio todos los miedos a los que podemos enfrentarnos y llevando a replantearse cuan buena o mala es una persona, dependiendo de la circunstancia que atraviesa.

Gustos y referentes

Al la hora de volverse un simple espectador, Mariano Argento no disimula su fanatismo por el género policial, destacando el nuevo cine coreano, al que elogia intensamente. Directores y actores de la actualidad, que admira.

Con el estreno de "El Portal" consumado, Mariano Argento ya se encuentra trabajando en la nueva película, basada en varios aspectos de su vida profesional, básicamente de cuando comercializaba obras de arte y el título es más que elocuente "Le marchand".

El banquero

Entre las variadas actividades que Mariano Argento realizó en su vida -antes de abocarse de lleno a la actuación- trabajó en un banco y fue agente bursátil, pero su destino estaba muy lejos de encerrarse en un edificio.

Don Carlos y la AFIP

En en el 2009, Mariano Argento protagonizó una publicidad que le cambió la vida. Se trataba de un spot para la AFIP -Administración Federal de Ingresos Públicos- en la que interpretaba a un empresario que reunía a su personal para informarles que los acababa de blanquear.

Sucesos extraordinarios

Mariano Argento recuerda una situación muy particular que vivió luego del fallecimiento de su padre y el mensaje que le envió. Su presente en varios proyectos cinematográficos y sus anhelos para el futuro cercano

Reconocido por sus papeles de Romano en "El Secreto de sus Ojos" -ganadora del Oscar de la Academia en 2010- o por Lunati en la serie "El Marginal" -ganadora Martin Fierro de Oro 2017- o como "El Doc" en el filme "El Robo del Siglo" -en 2020- o por Don Carlos, en el famoso aviso de la AFIP -en 2009-, Mariano Argento ha logrado hacerse un lugar a fuerza de sus personajes y su talento.

Hoy, con el estreno de su segunda película, Mariano Argento es el hombre que abrió El Portal al miedo.