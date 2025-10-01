¿Romance y sexo en los Martín Fierro?

En forma de enigmático, el columnista Pepe Ochoa sorprendió al contar que la ex "Gran Hermano" Julieta Poggio estuvo muy cerca del panelista de "Pasó en América" Martín Salwe, durante el after party de los premios Martín Fierro -en un boliche bailable de Puerto Madero- y que habrían pasado la noche juntos en el hotel Hilton.

“Ayer fuimos a un boliche después de ganar el premio. Estuvimos en un after divino en el que vimos una situación, y alguien me dice ‘¿A que no sabés quién entró a una de las habitaciones del piso 8?’” reveló "la suricata" de "LAM".

LAM

“Empiezo a atar cabos. Una de nuestras productoras vio esa situación. Y cuando me llega el dato que empiezo a preguntar si habían visto tal o cual cosa, coincidía con que este personaje estaba entrando a un cuarto y ese cuarto era de la chica con la que se habían besado anteriormente” aseguró Pepe Ochoa.

Por su parte, Yanina Latorre recordó un dato importante sobre la influencer “Está bien porque ella tiene relación abierta con el novio”.

Ochoa terminó su información con un dato que habría despertado la alarma de los todos los presentes “Ella fue a la habitación. Él disimuló. Lo que pasaba es que como él no estaba autorizado a una habitación, necesitaba encontrar la manera de subir. Juli habilitó a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos”.

Fefe Bongiorno, amigo de Juli Poggio, le consultó al aire sobre lo sucedido durante la noche de los Martín Fierro y ella dio su versión de los hechos “Ahí le pregunté a Juli por esta situación" explicó "el suricato" "Me dice "Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos" y cerró con "Me fui a dormir a la habitación con una amiga".

Por su parte, Martín Salwe habló en "Pasó en América" y dio su versión de lo que pasó el lunes por la noche.