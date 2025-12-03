Lali Espósito negó haberse realizado retoques estéticos: "Me cuido bastante la piel"

Mensajes como “la amo, pero no le entra una jeringa más de bótox en la frente” o “después de todas las cirugías para quedar linda…” encabezaron una catarata de críticas, a la que se sumaron otros usuarios con expresiones como “Tiene varias jeringas por toda la cara y ni hablar de la boca”.

Y, en medio de la polémica, la artista decidió responder. Durante una entrevista en Luzu TV, negó haberse realizado intervenciones y cuestionó los estándares de belleza que recaen sobre las mujeres: “No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel. Cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Así como yo decido no ponerme cosas ni cambiar mis facciones… Es una crítica a quienes creen que existe un tipo de belleza que hay que copiar”.

Embed

En su paso por el programa Nadie Dice Nada, los conductores bromearon con que su rostro “no había cambiado demasiado” desde su infancia en la televisión. Lali respondió entre risas: “Estoy bárbara, también digamos todo, nada hay acá, esta es mía”, señalando su boca y pómulos.

La humorista Momi Giardina, presente en el estudio, sumó su propia experiencia. “No te la toques, te digo yo que ya me hice de todo… unos rellenos tengo”, dijo entre risas, en una conversación que permitió a la cantante reafirmar su opción por la naturalidad.

Las críticas en X no son nuevas. En junio, la artista ya había recibido una ráfaga de comentarios similares, reavivando el mismo debate sobre su imagen. La reiteración de estos episodios volvió a poner en agenda la presión estética que enfrentan, de forma desproporcionada, las mujeres del espectáculo.

image

image

image

El debate estalló justo en la semana del estreno de LALI: la que le gana al tiempo, el documental que repasa su trayectoria desde la infancia hasta su consolidación como una figura central de la música y la televisión en Latinoamérica.