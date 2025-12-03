La buena noticia fue compartida por Pochi de Gossipeame, quien aseguró que la mamá y el bebé se encuentran en buen estado de salud.

La modelo, que estaba de 34 semanas, había sido internada algunos días atrás en el Sanatorio Otamendi luego de un control de rutina.

“Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. Por suerte están los dos bien. ¡Felicitaciones a toda la familia!“, escribió en sus redes sociales la panelista de Puro Show, en El Trece.

"Acaba de nacer el hijo de Rocío Marengo, nació en la semana 34, se adelantó un poquito", contó con alegría Adrián Pallares en el programa Intrusos, en América TV.

"Están bien los dos, felicitaciones a la familia. Hablé con Rocío la semana pasada y estaba entrando en la semana 34 así que seguro va a necesitar quedarse unos días más en el hospital", agregó Paula Varela.

El susto de Rocío Marengo

Hace unos días, Rocío Marengo había revelado que le detectaron una acumulación de sangre en el útero. Esta noticia la llenó de miedos y angustia, y no se avergonzó al contar que le pide al bebé que le dé una señal —como una patadita— para saber que todo marcha en orden.

Luego de algunas especulaciones que encendieron las alarmas, Marengo compartió un recorte de una noticia en la que pedían una cadena de oración. Indignada, lanzó: “Me parece una barbaridad y una falta de respeto. No quise hacer público mi estado para no preocupar a mi familia y amigos".

“Una vez que llega a la prensa que yo estaba en el Sanatorio, evitando justamente estos títulos espantosos, o que especulen y que digan cosas que no son, conté mi realidad para que no se alarme la gente que nos quiere”, agregó muy molesta por la situación.

Luego, cerró: “Pero que me pongan este título, solamente para ganar visualizaciones, me parece un montón. Los infelices y pel… existen. Bebito y yo estamos bien. ¡Fin!”.