Susana Giménez de entrecasa: pintando muebles y "componiendo" canciones

Las imágenes, como no podían ser de otra manera, en poco tiempo se convirtieron en virales, a partir de una publicación que la diva compartió en su cuenta oficial de Instagram. Y claro, nadie conocía cómo era la presentadora puertas adentro de su vida hogareña...hasta ahora.

En el marco de un día soleado en horas del mediodía y sobre el piso de piedra rojiza se extiende bajo el cuerpo de la conductora, se la ve a Susana tirada a lo largo de una sábana, con la melena rubia recogida, vestida de entrecasa con calzas grises, remera clara y buzo negro atado a la cintura. Con un look totalmente descontracturado y casual, demostró que hoy por hoy para ella el cotidiano "pasa por otro lado".

Giménez se mostró, sin problema alguno en "cámara" con zapatilla beige asoma, entre movimientos de piernas cruzadas; las manos de la conductora están ocupadas en una tarea minuciosa: pintar el banco de mimbre blanco, restaurando cada centímetro con dedicación artesanal. Y reveló así su versión, quizá, más natural.

LOS DÍAS DE SUSANA ALEJADA DE TODO

“¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?”, preguntó su amiga, quien grabó el video compartido en redes sociales, súper divertida. “Y viste… yo soy pariente de Rembrandt...”, respondió Susana, sin perder la sonrisa, al regalar a sus seguidores una de esas respuestas desparpajadas que la caracterizan desde hace décadas.

Susana Giménez, nota Ni una diva total, ni una mujer fatal. Susana en su versión al natural, en su casona de Punta de Este, en Uruguay.

Hoy Giménez disfruta de la paz y la tranquilidad que impone su casona en Uruguay, de los paisajes que le permiten desconectarse de todo y hacer una extensa camina de ida y vuelta diaria con sus amados perros. También, de los tiempos que la invita a la relajación total sus sesiones de yoga y de lectura y bordado, que la tienen súper atrapada.