Cómo es la imponente decoración Navideña que hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Sin ayuda de terceros, fueron los propios China y Mauro quienes se "pusieron al hombre" la decoración de la mega mansión en la que habitan. Y no sólo armaron y montaron el famoso pino navideño, sino que también se encargaron de decorar los distintos rincones de la casa puntualizando en glamorosos y tiernos detalles.

Suárez con pijama puesto e Icardi con un look relajado armaron el arbolito en una suerte de primer piso con una vista única para que el montaje se luzca desde los todos los rincones de la propiedad. Lo hicieron con preponderancia de moños en color colorado y mariposas luminosas que se destacan en la estética, sobre todo en horarios nocturnos.

También, María Eugenia y el jugador del Galatasaray se encargaron de ir desplegando distintos objetos luminosos por los rincones del hogar como ser un carrusel y muñecos alusivos que generan calidez en los ambientes. Como así, también, un Papá Noel de grandes dimensiones, movible.

QUÉ PASARÁ CON LOS HIJOS DE LA CHINA Y DE MAURO EN NAVIDAD

Por el momento, la China no tiene pautado volver al país con los 2 hijos que tiene en común con Benjamín Vicuña, con Magnolia y con Amancio. Entonces, se estima que los peques compartirán con su madre, en principio, Noche Buena y el día 25 de diciembre. Quiza, estén en Argentina para despedir el 2025 y darle paso al 2026, con su papá.

Y, por el lado de Mauro, no está previsto que el deportista comparta, en principio, ninguna de las celebraciones con sus 2 nenas, Francesca e Isabella. Al parecer, el las vería y volvería a tener un contacto "cara a cara" recién durante el transcurso de la primera parte del próximo año.