Lali Espósito sumó otro River: cuándo es y cómo comprar las entradas

La noticia fue dada a conocer este viernes por la propia artista, después de que los tickets para su show del 6 de junio se terminaran en apenas dos horas.

image

“¡No puede ser!!! ¡Agotaron un River en 2 horas y media! ¡Tenemos segunda fecha!!! Vamos por el pogo más grande de todos“, escribió la cantante y actriz desde su cuenta de X. En simultáneo, publicó la feliz noticia en su perfil de Instagram, donde acumula 12.1 millones de seguidores.

En esa red social subió un video en el que se la ve afuera del Estadio Monumental, lista para lo que será un hito en su carrera artística.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali)

“¡Como si el sueño de hacer un estadio River no fuera suficiente... vamos por un segundo! ¡Todo de ustedes! ¡Qué ganas que tenemos de atender al demonio eh! ¡Gracias infinitas por esta fantasía total! ¡Ya a la venta nueva fecha 07.06.26! Ahí nos vemos!“, expresó la artista, que además es hincha de River.

Bajo la consigna “Atendimos y el demonio nos llevó a River Plate el 6.6.26”, la estética de este desembarco en Núñez está marcada por una propuesta disruptiva.

Lali en River: cómo sacar las entradas

Para quienes buscan asistir a la nueva función del 7 de junio, los tickets ya se encuentran disponibles a través de la plataforma AllAccess.

Los clientes de Banco Galicia (Visa) cuentan con el beneficio exclusivo de 6 cuotas sin interés en la compra de sus entradas, facilidad que también se mantiene para la venta general.

image

Precios y ubicaciones (más cargo de servicio):

Campo Delantero: $130.000

Plateas San Martín y Belgrano Preferencial: $110.000

Platea Sívori Media: $80.000

Plateas San Martín y Belgrano Alta: $75.000

Campo General: $70.000

Platea Sívori Alta: $50.000

Además, está disponibleun paquete especial denominado Atendiendo al demonio, que incluye una entrada a campo delantero, ingreso anticipado al estadio, un kit de merchandising exclusivo, una credencial conmemorativa y un kit de supervivencia pop.