Podrían inhabilitar la licencia de la ex de El Polaco por dejar que su hija maneje

Valeria Aquino, ex pareja del cantante, fue denunciada por la ANSV por permitir que su hija de 12 se ponga al volante de su auto y por compartir el video en las redes.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino, luego de que se viralizó un video en el que su hija Alma, fruto de su relación con El Polaco, de sólo 12 años, condujo una camioneta en la ruta.

Según el parte oficial, el pedido se impuso por la acción que está prohibida, según la Ley Nacional de Tránsito, asimismo, se observó que en las imágenes, la niña utiliza el cinturón de seguridad de manera incorrecta, lo que agrava la situación.

ADEMÁS: Confirman procesamiento del gendarme que hirió de gravedad a Pablo Grillo

Por lo tanto, se calificó como una conducta irresponsable por parte de la adulta y como consecuencia de las denuncias recibidas ante el organismo, indicaron que se iniciará el proceso correspondiente para la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir de Aquino.

POLEMICA CON EL POLACO_ Valeria Aquino subio un video de su hija de 12 anos manejando en la ruta

La influencer había agregado al video: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar". Esto generó una inmediata reacción en las redes sociales.

En el momento en que el video fue grabado, no había tráfico ni personas cerca, de todos modos, a situación de Aquino quedó bajo la lupa y ahora deberá enfrentar las consecuencias legales por haber permitido y filmado a su hija en una situación de peligro.

image

Qué dijo El Polaco

En el programa "Puro Show" de El Trece, Matías Vázquez y Nancy Duré aseguraron que el padre de la menor no estaba al tanto de la situación y se estaba indignado por la situación. "No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá" aseguró.

Desde el programa le advirtieron sobre la magnitud de la situación y la repercusión que había tenido el video. “No es joda esto. Lo vimos todos. Hay un video de tu hija manejando una camioneta, le remarcaron, enfatizando la gravedad del caso.

ADEMÁS: Bizarrap y J Balvin juntos en la "BZRP Music Session #62"

Minutos más tarde, El Polaco volvió a responder y reafirmó su postura, dejando en claro que recién se estaba enterando del hecho. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, insistió, señalando que la menor se encontraba bajo el cuidado de Valeria Aquino al momento de la grabación.

De esta manera, el artista se desligó de la polémica y apuntó de forma indirecta contra su ex pareja, mientras el video continúa circulando y el debate en redes sociales sigue creciendo, entre críticas, preocupación y cuestionamientos por la exposición de la menor.

Más tarde, compartió en sus redes una foto junto a su abogada y con un semblante bastante serio, tal vez intentando enviar un mensaje sobre lo ocurrido

