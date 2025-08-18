Lapidaria crítica de Nancy Pazos a Homo Argentum de Francella: "Esta hecha por tilingos"

La comenzó polémica comenzó cuando Javier Milei publicó un largo posteo en su cuenta de la red social X con una clara postura en defensa de la película protagonizada por Francella cuestionada por un sector de la critica especialista en la "materia", destacando que responden a una postura ideológica.

El presidente definió al film que llenó las salas desde el estreno hasta hoy como “un retrato de la agenda hipócrita de los progres caviar”. Milei le adjudicó las críticas a “disonancia cognitiva” y “odio ideológico” . Y, además, el Presidente de la Nación aseguró que la producción no recibió fondos estatales. “Cuanto más parásitos mentales tiene un progre, mayor es el alarido”, dijo, Javier.

Y la crítica de cine también se metió en la polémica, como pocas veces sucede con un filme de corte comercial, popular, que suele instalarse en todas las salas del país, sobre todo cuando se trata de un protagonista tan conocido por todos. Pero la que fue "al hueso" fue Nancy, que desde su programa en C5N definió a la película, sin piedad alguna.

LOS FUERTES DICHOS DE NANCY CONTRA FRANCELLA

"Es espantosa, todos los críticos de cine la defenestraron. Es una película de 16 cortos en donde cada uno de ellos se ve una característica argentina nefasta", comenzó Nancy, dura en su primera parte de las definiciones que tenía hacía la película a la que, sin embargo, todavía no fue a ver.

"En esta película el argentino es una mierda, una película hecha por tilingos y gente apátrida. A Milei le encantó porque es apátrida", aseguró Pazos, súper firme en sus conceptos, al aire del canal de Colegiales. ¿Cómo le caerán sus dichos a Francella? Veremos, veremos y, seguramente, en unos días lo sabremos.