La decisión de Flor Vigna por miedo a "volver a ser pobre": "Empecé a estudiar..."

En medio de Guapagate y del Pasacallegate, la cantante tomó una "decisión de vida". Está preocupada por su dinero y decidió resolverlo con un profe.
Flor Vigna, todavía en tiempos de esquirlas sobre las polémicas infidelidades de Luciano Castro, apostó al estudio. Una preocupación personal sobre el futuro de sus finanzas llevó a la cantante a tomar clases de economía. "Me faltó mucho cuando fui chica y ahora, que ya tengo lo mío, que ayudo a mi familia y todo, tengo que volver a invertir y me da miedo".
"Estoy yendo a mi primera clase de economía... Esto también es un consejo para mi comunidad. Porque yo tenía muedo miedo, tengo mucho miedo a que me falte, a volver a ser pobre", dijo Flor, desde un video callejero, que subió a sus redes sociales, al contar la decisión que tomó, en las últimas semanas.
"Me faltó mucho cuando fui chica y ahora, que ya tengo lo mío, que ayudo a mi familia y todo, tengo que volver a invertir y me da miedo. ¿Pero el miedo como se combate? Con responsabilidad", respondió, la autocomento la cantante.
"La responsabilidad de decir ´en realidad no sé un carajo y lo estoy haciendo desde el no saber´. Entonces, voy a aprender. Así que no puedo dar ningún consejo de economía porque es mi primera clase pero mi consejo es que empieces a aprender eso que querés hacer y que querés ser grande", manifestó Vigna, en voz alta.
"¿Soy intensa? Sí, soy re intensa. Y vamos a responder a un par de críticas", arrancó Flor, también desde sus redes sociales. "Vivimos en una sociedad hiperestimulada... si no le das dopamina inmediata, el público se va", aseguró, en medio de las repercusiones que siguen vigentes tras conocerse que su exnovio, Luciano Castro, le fue infiel a Griselda Siciliani.
"En vez de pelearme con el momento cultural... lo usé a mi favor", se sinceró Vigna, sobre el momento de "aprovechamiento" que está haciendo sobre su arte en las canciones tras el escándalo mediático protagonizado por el actor, por el Guapagate y Pasacallegate. "Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar".
