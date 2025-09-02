Roberto Pettinato confirmó que está en pareja

“Celebración todos los días. ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah. Es real” escribió Petti junto a una imagen de él siendo abrazado por una mujer rubia.

PET con novia

La mujer que habría conquistado al ex SUMO Roberto Pettinato se llama Jimena Heredia una ex modelo de 44 años, madre de dos hijas, que vivió unas temporadas en México y actualmente vive en la Ciudad de Buenos Aires.

jime.here_1756826814866

PETTII

En "LAM" el programa de Ángel de Brito en América TV, conducido temporalmente por Pepe Ochoa, compartieron detalles de esta misteriosa mujer que enamoró perdidamente al músico y conductor.

LAM

Ochoa relató que se comunicó con la mujer y que ella le expresó su felicidad por haber iniciado una relación con el Petti, "Hablé con ella. Me dijo que estaba feliz, que estaban recontra contentos, que se habían encontrado un día en un evento, que ella lo encaró, él aceptó ir a tomar algo, y desde ese día no se separaron más".

RP y NOVIA

Heredia es licenciada en Psicología y participó de un Curso Intensivo en Terapia Sistémica en 2011, obtuvo la Certificación Internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas (ICCP) en 2012 y realizó un curso en Mediación familiar en 2013 y la formación en Terapia Comunitaria Integrativa en 2014, algo que muestra un costado profesional más formal, lejos de las pasarelas y el mundo del espectáculo.