Lowrdez Fernández confirmó que vuelve al escenario: cuándo y dónde

La cantante anunció que volverá al trabajo esta semana. Será a días de ser rescatada por la policía y Same, tras considerarse que estaba en riesgo su vida cerca de Leandro García Gómez, su pareja.
A pocos días de que Lowrdez Fernández se encuentre privada de su libertad encerrada en un departamento de su novio, Leandro García Gómez, de que atraviesa un posible problema de consumo de sustancias tóxicas ya agresiones físicas y de que su entorno haga una denuncia policial preocupados por su salud física y emocional, para sorpresa de muchos la cantante anunció que volverá al trabajo, en los próximos días.
Lourdes y Germán Tripel tienen que tocar en el Gran Rex, en los próximos días, y confirmó, a través de su cuenta oficial de Instagram que será parte del show previsto. Además, la artista que viene de una seguidilla de días más que complicados aseguró, también, será parte del regreso de Bandana, a fines de noviembre.
"Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández (en donde ingresó por guardia, a fines de la semana pasada, tras pasar muchas horas encerrada en un departamento, en la zona de Palermo) porque me dieron una medicación que hace posible que yo ya mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves", dijo Fernández, en un video.
"Sé que pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex", manifestó Lowrdez, a través de su posteo en las redes sociales.
"Si me está peleando, es porque la estúpida está bien", se sinceró la integrante Lissa Vera, otra de las 4 integrantes del grupo musical Bandana y quien fue una de las que hizo la denuncia ante la justicia, en un contexto de extrema preocupación por la desaparición de Lowrdez.
Incluso, en declaraciones públicas posteriores, Lissa ya había adelantado que se imaginaba que Lourdes se enojaría con ella, pero dejó una frase que se volvió viral: “La prefiero ofendida y viva, que muerta”.
