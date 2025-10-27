Lowrdez Fernández confirmó que vuelve al escenario: cuándo y dónde

Lourdes y Germán Tripel tienen que tocar en el Gran Rex, en los próximos días, y confirmó, a través de su cuenta oficial de Instagram que será parte del show previsto. Además, la artista que viene de una seguidilla de días más que complicados aseguró, también, será parte del regreso de Bandana, a fines de noviembre.

"Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández (en donde ingresó por guardia, a fines de la semana pasada, tras pasar muchas horas encerrada en un departamento, en la zona de Palermo) porque me dieron una medicación que hace posible que yo ya mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves", dijo Fernández, en un video.

"Sé que pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex", manifestó Lowrdez, a través de su posteo en las redes sociales.

LA REACCIÓN DE LISSA ANTE EL DESCARGO DE LOWRDEZ

"Si me está peleando, es porque la estúpida está bien", se sinceró la integrante Lissa Vera, otra de las 4 integrantes del grupo musical Bandana y quien fue una de las que hizo la denuncia ante la justicia, en un contexto de extrema preocupación por la desaparición de Lowrdez.

Lowrdez vuelta al teatro

Incluso, en declaraciones públicas posteriores, Lissa ya había adelantado que se imaginaba que Lourdes se enojaría con ella, pero dejó una frase que se volvió viral: “La prefiero ofendida y viva, que muerta”.