Lourdes Fernández: la pareja dio su versión y continuará detenido

La pareja de la artista se abstuvo de contestar interrogaciones y contó que fue "el único que consumió drogas".

Por su parte, el abogado de la víctima, Yamil Castro Bianchi, indicó que Lourdes sufrió “una soga psicológica” por parte de García Gómez y precisó que “no descarta el suministro de estupefacientes” a fin de “doblegar la voluntad” de la artista. En este sentido, consideró que los próximos días serán claves para determinar la situación procesal del acusado.

“García Gómez instaló pistas falsas, el hecho de que haya salido a comprar se trata de una estrategia. Quiso ver si lo seguía un policía”, analizó en declaraciones radiales. “Ya fui el abogado de Lourdes hace tres años cuando lo denunció por violencia de género, luego la decisión de ellos fue retomar el vínculo y arreglarse puertas adentro”, agregó.

Por su parte, la madre de la cantante explicó que su hija mantuvo en los últimos años una relación conflictiva con García Gómez. "Temía que Lourdes se encuentre retenida contra su voluntad, bajo amenazas o en un contexto de violencia física y psicológica extrema, pudiendo hallarse en grave riesgo para su vida e integridad”, comentó.

Qué encontraron en el

Leandro García Gómez continúa detenido.

departamento donde estaba Lourdes Fernández

En el departamento de Palermo, donde el empresario Leandro García Gómez mantuvo encerrada a la cantante de Bandana, hallaron botellas de alcohol y pastillas sin el blíster, según confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Durante las pericias al departamento de la pareja de la artista, ubicado en la calle Ravignani al 2100, la Policía de la Ciudad encontró “muchas botellas con bebidas (vodka, vino, whisky, fernet, etc.) y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores”.

En esa línea, las autoridades informaron que todo el material “está en el laboratorio químico de Policía Científica para análisis”.

A su vez, la cantante fue dada de alta el viernes por la madrugada en el Hospital Fernández y se encuentra en la casa de una amiga, debido a que está enojada con su madre por la denuncia que radicó.