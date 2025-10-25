Lourdes Fernández rompió el silencio: "Estoy contenida y acompañada"

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, escribió Lourdes en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 230 mil personas.

“Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo”, agregó la artista, quien admitió estar atravesando un momento difícil.

Fernández se refirió también a la relación con García Gómez, que terminó en un grave episodio en su departamento del barrio porteño de Palermo. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar”, escribió.

carta

Hay cosas que no son reales

En su mensaje, Lourdes apuntó con dureza a ciertas personas de su entorno que, según dijo, hablaron sin conocer la situación. “Puedo entender a la familia, amigas y compañeros, pero algunas cuestiones están fuera de contexto: desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara, hasta supuestas amigas diciendo cosas que no son reales”, expresó.

Sobre su estado de salud, la artista confirmó que sigue bajo tratamiento. “Sigo con una faringitis terrible, estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, explicó.

Cumplir con la vuelta de Bandana

Finalmente, Lourdes cerró el comunicado con un mensaje esperanzador enfocado en su regreso a la música. “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada. Quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo: cantar. Gracias”, concluyó.

La publicación estuvo acompañada por una foto junto a sus allegados, en la que se podía leer un mensaje de fondo: “Más amor y arte, por favor”. Fue una manera simbólica de poner fin a una semana de angustia y especulaciones, y de reafirmar su decisión de mirar hacia adelante, enfocada en su recuperación y en el reencuentro con su público.