Lissa Vera expuso los conflictos de Bandana y Valeria Gastaldi le salió al cruce

De acuerdo con la versión de Lissa, el conflicto estalló en los últimos días, aunque la tensión con Lourdes ya venía en aumento. “El conflicto, para mí, comenzó la semana pasada, cuando, después tener discusiones dentro del grupo de trabajo, Lourdes filtró todo, siempre intentando dejarme en una situación incómoda. De ella, lo esperaba”, contó.

La cantante reconoció que la relación se volvió muy difícil: "Desde el año pasado, empecé a distanciarme de ella porque no podía soportar esta situación. Era totalmente cambiante e impredecible, y cuando me di cuenta de que no podía trabajar con ella, me alejé. Desde el año pasado dejé de hablarle”.

En medio de su testimonio, Lissa se mostró dolida por la actitud de su compañera y por la falta de apoyo del resto del grupo. “A mí de ella no me preocupa tanto que me haya atacado, pero después sentí que me soltaron la mano todos. Yo puse el pecho durante hace un mes en todo esto”, afirmó.

“Lo que pasa en Bandana queda en Bandana, siempre fue así para mí. Y ahora los códigos se están empezando a romper”, lamentó.

Horas después, Valeria Gastaldi, invitada por Ángel de Brito a #ÁngelResponde, por Bondi, evitó quedarse callado y le respondió a Lissa. “Pongo caras porque es todo un despelote. O sea, nos encontramos en el ensayo, está todo bien y de repente, explosiones por todos lados”, dijo en la entrevista, tras contar que el último encuentro del grupo transcurrió con normalidad, incluso con gestos de afecto, hasta que la calma se vio interrumpida por la abrupta suspensión de actividades por parte de Vera.

Al ser consultada por el periodista sobre si sentían que Lissa no respaldaba al grupo, Gastaldi fue contundente: “Y no, porque teníamos todo un plan de reencontrarnos con la gente los 25 años, que si yo de repente dijo: 'Perdón, estoy estresada, me bajo'. Eso es respetable, pero hay que hablarlo y no en los medios, hay que hablarlo en persona”.

La vuelta de Bandana será este domingo en las fiestas L.A.T.M. +345, organizadas por el DJ Tommy Muñoz, donde se presentarán como artistas invitadas. En la nueva etapa estarán Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi y Lissa Vera, ya que Ivonne Guzmán decidió alejarse definitivamente del grupo hace varios años.