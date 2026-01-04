Nancy Duré, la mujer fuerte del periodismo de espectáculos.

Con veinte años de experiencia en la redacción de la revista Pronto -en el momento de mayor éxito-, Nancy decidió afrontar nuevos desafíos, que hoy la llevan a ser redactora especial de la sección sociedad del portal Infobae, ser una de las panelistas destacadas de "Puro Show" -lunes a viernes de 10:30 a 12:30 por El Trece- y a partir de febrero, convertirse en la columnista de espectáculos del programa de Baby Etchecopar, en Radio Rivadavia.

Además, próximamente, se convertirá en empresaria y junto con su hermana Betina, lanzarán al mercado la línea cosmética “Las Duré”.

Bataclana

Desde muy pequeña, Nancy Duré supo que no iba a ser una chica común. Le gustaba ser protagonista, llamar la atención y, finalmente, su pasión por el estudio terminó marcando su destino. La investigación fue la puerta de entrada para esa nena que jugaba con micrófonos y grabadores.

Imágenes capturadas con moto g56 5G

01 - ND - Bataclana

image Nancy Duré junto al equipo del programa "Puro Show" de El Trece.

Qué noche.!

Infinitas historias de temporadas en Mar del Plata, secretos del detrás de escena de los programas de televisión formaron y forman parte de la rutina habitual de Nancy Duré. Los enojos de los famosos, y las peleas con sus jefes.

02- ND - Que noche

El debut

La llegada de Nancy Duré a la televisión desde el mundo de la gráfica fue, primero, a través de pequeñas participaciones en diferentes programas, hasta que logró su espacio en el recordado "Yo Amo a la TV", con Guillermo Blanc. Cómo superó su prejuicio sobre las exigencias estéticas de la tele.

03 - ND - El debut

Cierre y adrenalina

Los años de trabajo en la revista Pronto, con la presión de los cierres, la noticias de último momento -Breaking News- que cambian todo lo que esta armado, los límites que impone la profesión a la vida social, familiar y hasta personal.

04 - ND - Cierre y adrenalina

Madre y periodista

Nancy Duré ha sabido combinar su rol de madre presente con su profesión de periodista, un trabajo que también exige mucha dedicación y no suele tener una rutina fija. Separada, con un hijo muy pequeño, elige no victimizarse por la situación e iguala su situación a la que viven a diario muchísimas mujeres.

05 - ND - Madre y periodista

image Nancy Duré junto a su madre y su hijo Manuel.

Asignaturas pendientes

Nancy Duré bailó Carnaval de Gualeguaychú, pero aún sueña con pisar las tablas -ya sea como actriz o como vedette- para poder desarrollar todo su histrionismo. En cuanto a la profesión, su asignatura pendiente en la televisión es conducir un programa del estilo magazine, que le permita transmitir alegría a la gente.

06 - ND - Asignaturas pendientes

image Nancy Duré en el Carnaval de Gualeguaychú, y en su lugar en el mundo: la playa

Lo detesto

Cuáles son las cosas cotidianas que Nancy Duré detesta hacer, y cuáles las que le dan mucho placer. Inquieta y extrovertida, reconoce que su gran problema es tener el "sí fácil" a la hora de las invitaciones a eventos, salidas y juntadas.

07 - ND - Lo detesto

Captura de pantalla 2026-01-04 a las 2.59.23a.m. Los comentarios de apoyo y afecto de colegas y amigos ante el inminente lanzamiento de "Las Duré" cosmética. Una clara muestra del cariño que despierta Nancy en la gente.

Los hombres

"Las redes sociales le han hecho mucho daño a los hombres" sostiene la periodista que parece intimidar al sexo opuesto a la hora de la conquista. Nancy Duré espera poder disfrutar mucho su abuelazgo -cuando le llegue- y poder compatibilizarlo con su agenda de eventos. Su posición ante el paso del tiempo y la muerte.

08 - ND - Los hombres



Nancy Duré no tiene problemas en decir su edad, como tampoco hablar de su doloroso pasado familiar, porque ella vive el hoy y disfruta de su presente.

Vital, energética y alegre, siempre bien plantada que defiende sus ideas con la fuerza de sus convicciones y no necesita de la aprobación ajena.

Nancy Duré, la mujer fuerte del periodismo de espectáculos.