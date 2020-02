Lizy Tagliani quiere dar el siguiente paso con su pareja

En ese sentido, explicó que están evaluando la posibilidad "porque yo me quedo mucho en su casa. Él tiene su casa en el trabajo, podría venir a la mía, pero le gusta estar ahí para estar pendiente por si pasa algo, un vecino se queda afuera, o lo que sea".

Sin embargo, la conductora afirmo -en diálogo con Agárrate Catalina- que no está en sus planes contraer matrimonio con su novio. "Si nos casamos, ¿qué haríamos? Hablamos de si planearíamos la fiesta, pero no creo que me case, soy medio pudorosa para eso, me da vergüenza. No me gusta que estén todos ahí aplaudiéndome, que digan ‘que la bese que la bese, que la bese’", confesó.

En tanto sobre la personalidad de Alturria, Lizy aseguró que "tiene una calidez humana muy grande y es muy querido".