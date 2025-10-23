Llega "Call The Police" con Andy Summers

Call The Police

Andy Summers estará acompañado por dos figuras esenciales del rock latinoamericano: João Barone -baterista de Os Paralamas do Sucesso, y Rodrigo Santos, bajista, cantante y compositor de Barão Vermelho, proponiendo un recorrido vibrante por los grandes clásicos de The Police como “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “So Lonely”, “Driven to Tears” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otros.

Será una cita imperdible para los fanáticos y todos aquellos que alguna vez se emocionaron con las canciones que marcaron una era.

Una amistad que se transformó en música

El origen de "Call The Police" se remonta a 2014, cuando Andy Summers y Rodrigo Santos se conocieron gracias al empresario Luiz Paulo Assunção. Lo que comenzó como una afinidad musical se transformó rápidamente en una sólida sociedad creativa, y en 2017, deciden invitar al baterista João Barone, que fue quien propuso el nombre de la banda, en homenaje al mítico trío británica. Desde entonces, el grupo ha girado por escenarios de todo el mundo, consolidándose como el homenaje más auténtico y poderoso al legado de The Police, pero con un espíritu propio, latino y vibrante.

CTPShow2

Andy Summers, guitarrista de The Police fue reconocido por la revista Guitar Player como uno de los mejores de todos los tiempos, es un enamorado de la música brasileña. Ha grabado y compartido escenario con artistas como Roberto Menescal, Gilberto Gil y Victor Biglione, entre otros. Con más de 60 millones de discos vendidos junto al trío británico y varios premios Grammy, Summers también ha brillado como solista y productor.

João Barone, fundador y baterista de Os Paralamas do Sucesso, comenzó su carrera con un sonido que los críticos describieron como “The Brazilian Police”, por su estilo cercano al de Stewart Copeland. Su vínculo con el trío inglés es profundo: en 2007, Os Paralamas fueron los encargados de abrir el concierto de The Police en el Maracaná, y en 2011, Barone compartió escenario con Copeland en el Festival PercPan de São Paulo.

Rodrigo Santos, con más de 25 años en Barão Vermelho, es uno de los nombres fundamentales del rock brasileño. Dueño de una extensa carrera solista y colaboraciones con artistas como Kid Abelha, Lobão y Leo Jaime, Santos publicó su biografía “Cara a Cara” en 2015, y cuenta con 10 discos y dos DVDs editados.