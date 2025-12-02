La inesperada confesión sexual de Adrián Suar: "Quise hacer un trío con Gustavo Bermúdez"

"Yo he intentado siempre y nunca lo logré, sobre todo en la edad de los 20 y pico hasta los 28. Tratar de poder robarle las chicas que él ganaba fue mi objetivo durante muchos años. Robarle. Me daba mucha envidia que tenía mucho levante y yo no", se sinceró Adrián, en una entrevista, "sin tapujos", con la nueva apuesta de los fines de semana de El 13.

"Yo lo sufrí mucho y se lo he dicho. Y le he pedido, recuerdo de muy jovencito, una situación ocasional que ahí tuvo. Y le pedí, por favor, que me dejara participar. Le pedí y no quiso", confió Adrián, para sorpresas de muchos, sobre la osada propuesta que le hizo a Gustavo, con quien son amigos inseparables desde que eran muy jovencito y ambos daban sus primeros pasos en el mundo de la actuación y de la fama.

"Entiendo la pregunta de si armé un trío con Gustavo. Yo quise en algún momento participar y Gustavo me dijo que no, que esas cosas no le gustan, que era un promiscuo”, les contó El chueco a las integrantes del programa, en el prime time de los domingos, en principio como una apuesta televisiva temporal.

¿SUAR QUIERE HACER UN TRÍO EN LA ACTUALIDAD?

"No me podría concentrar. Querría acaparar todo el centro de la escena. Le tendría que decir ‘dejame un espacio’. Además, con esa voz que tiene tengo todo para perder. Lo haría para vivir una anécdota con mi hermano, con mi amigo. Pero no lo hice antes y ahora es imposible”, blanqueó Adrián, fiel a su simpático estilo. Y, luego, el gerente de programación del canal, habló de un cambio de seguridad que hizo para preservar la intimidad, puertas adentro de su casa.

"Para entrar en mi casa ya no tengo más llave. Tengo reconocimiento facial”. Las humoristas fueron al hueso: “No te podés tocar la cara porque no te reconocés más”, a lo que el actor sumó. “No me reconoce nunca....”, dijo Adrián, divertido. “Bueno, pasé por el dermatólogo. Va a cambiar. Va cambiando. Hay que esperar que se deshinche y todas esas pelotudeces”, enumeró las frases que suelen decir los médicos después de los retoques estéticos.