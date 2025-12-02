Rosalía reveló de qué famoso argentino usa stickers de WhatsApp: "Soy fan de..."

El tópico al aire del programa del prime time de El 13 comenzó cuando la artista dijo que visitará Brasil en los próximos días. En ese momento, el presentador le dijo que hay pica con el país vecino, histórica por cierto. “Pero, ¿por qué? Si tenéis a (Lionel) Messi. Qué más quieres, es increíble“, manifestó, Rosalía.

A consecuencia, Mario le preguntó a Rosalía si conoció al crack argentino y la respuesta lo dejó asombrado: “No, pero siempre uso sus stickers. Tiene uno increíble, con unas gafas negras, y está así como... Soy fan”. “¡Tenés que conocer a Messi!“, le "recomendó" Pergolini desde su programa OTD.

“Messi nos ve todas las noches... no, mentira, pero no importa, si la mujer sabe de esto, le va a encantar”, bromeó Pergolini, tal vez con la "esperanza" de que efectivamente esta realidad virtual que se conoció en su programa y que tiene como protagonista a una de las artistas más queridas de estos tiempos, llegue a los oídos del jugador de la Selección Argentina.

LO QUE MÁS LE GUSTARÍA A ROSALÍA

Rosalía contó cuál sería su mayor deseo, por estos tiempos. Algo que la artista internacional no puede lograr por el vertiginoso ritmo que impone su agenda laboral a lo largo de los meses, recorriendo distintos países del mundo.

“Me gustaría mucho tener un perro grande, pero de momento, no tengo la vida formada de esa manera para poder hacerlo”, contó Rosalía, al ser consultada por Pergolini, por su "materia pendiente". Quizá, cuando su realidad laboral sea más estable y pueda establecerse en un solo país, pueda concretarlo.