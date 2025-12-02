Joaquín Sabina se despidió de los escenarios

A los 76 años, el cantautor, poeta y pintor Joaquín Ramón Martínez Sabina -su nombre completo- cerró su gira "Hola y adiós", despidiéndose definitivamente de los escenarios, no sólo con la presencia de sus fans, seguidores y músicos amigos, sino también con destacados políticos españoles.

"Esta gira que se llamaba "Hola y adiós" ya pasó por medio mundo y esta noche ya se llama solo "adiós" dijo Sabina, muy conmovido, sobre el último de los 71 conciertos que brindó.

El primer tema de su show fue "El último vals" y durante dos horas, Sabina interpretó una larga lista de éxitos que tuvo durante su extensa carrera. Al finalizar el show, se quitó su clásico sombrero -en gesto de agradecimiento- y se quedó escuchando una larguísima ovación de los doce mil espectadores que colmaron el Movistar Arena de Madrid.

Después de su último concierto, Joaquín Sabina se expresó desde sus redes sociales “Ha sido un adiós enormemente agradecido porque he ido viendo, al vivir y viajar, cómo han viajado y crecido mis canciones y yo con ellas. Y cómo han conseguido, de un modo misterioso, colarse en la memoria sentimental de varias generaciones. Todo eso tengo que agradecéroslo a vosotros, porque sin vosotros las canciones no existirían. Gracias eternas”.

El adiós de Pancho Varona

A tres años de la separación musical entre Joaquín Sabina y Pancho Varona -el cantante fue quien decidió no actuar nunca más con el músico y arreglador-, su antiguo amigo y compañero artístico le dedicó un mensaje en las redes.

"En algún momento pensé comprar una entrada de reventa en lo más alto del Movistar, y asistir al concierto de despedida de Joaquín. Por suerte, Esther me consiguió un trabajo lejos de Madrid ese día, y me ahorré una tremenda llantina. Que tengas una larga y feliz vida, Joaquín." fue el mensaje de Pancho Varona.