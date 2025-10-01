Llega a La Plata el "Festival della Musica Italiana"

Con un récord de 128 inscriptos de todo el país y también del exterior, el sábado 11 de octubre a las 20:30, se realizará la gran final del VIII Festival della Música Italiana di La Plata en el Teatro Metro, ubicado en calle 4 entre 51 y 53 de las ciudad de las diagonales.

Previamente, el 9 y 10 de octubre, se desarrollarán las semifinales en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde los artistas -además de cantar clásicos italianos- participarán de entrevistas y diferentes producciones audiovisuales.

En esta edición 2025, el jurado estará presidido por Odino Faccia, cantante, artista y tres veces candidato oficial al Premio Nobel de la Paz, reconocido internacionalmente por más de 20 años de trabajo en favor de la convivencia, la inclusión social y la equidad.

También integrarán el jurado de la final Giorgio Luna -director musical del Festival della Música Italiana-, Maite Urbiztondo -ganadora en 2016- y Silvana Condoluci -segunda ganadora en 2017. Esta será la primera vez que algunos jueces serán artistas consagrados en ediciones anteriores, quienes además de evaluar compartirán su música en el escenario.

El ganador o ganadora viajará a Italia en mayo de 2026 -con todos los gastos pagos- para presentarse como artista central en el espectáculo “Italia Argentina Canta in Festival” y además, participará de una conferencia de prensa en el Parlamento Italiano y de distintas actividades culturales.

Con el paso de los años, este evento cultural se consolida como uno de los más importantes de la región y ofrece una puesta en escena de nivel internacional inspirada en el tradicional Festival de la Canción de San Remo, manteniendo vivo el vínculo con la tradición musical ítalo-argentina.

Cabe recordar que la Ciudad de La Plata fue declarada -por ley- Capital de la Música Italiana y Capital del Emigrante Italiano.

Las entradas para el evento final pueden adquirirse en www.plateaunotickets.com, a través del 01163802002 o en la boletería del Teatro Metro de lunes a sábados de 10:00 a 19:00