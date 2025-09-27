Rosario Central goleó a Gimnasia en el Bosque y sueña con la cima

Desde el inicio, el Canalla mostró decisión ofensiva y pegó rápido. Apenas a los dos minutos, tras una jugada que nació en los pies de Ángel Di María, Enzo Copetti desbordó por derecha y envió un centro raso que Alejo Véliz capitalizó con olfato goleador en el área chica. El gol tempranero sacudió al Lobo y condicionó el desarrollo del encuentro.

El conjunto local nunca logró acomodarse. Para colmo, debió hacer tres cambios obligados en el primer tiempo por lesiones, lo que alteró el plan táctico y generó fastidio en la tribuna. El clima se volvió hostil contra los jugadores y el entrenador, reflejando la preocupación por la floja campaña.

En el complemento, Gimnasia buscó con más actitud que claridad. Durante algunos minutos acorraló a Central y llegó a ilusionarse con el empate. A los 21, el juvenil Merlo marcó la igualdad, pero el árbitro Fernando Echenique anuló el tanto por una falta previa. La bronca de la gente creció y el equipo se desordenó.

Las malas noticias continuaron para el Lobo. A los 62 minutos, Fabricio Corbalán recibió la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez. Desde allí, Rosario Central aprovechó los espacios y definió el encuentro en un abrir y cerrar de ojos.

Primero, Enzo Giménez, recién ingresado, conectó de cabeza un córner ejecutado por Di María y puso el 2-0. Apenas cuatro minutos después, fue el propio Fideo quien selló la goleada: dejó rivales en el camino con una gambeta endiablada y definió con clase para el 3-0 definitivo.

Con el partido sentenciado, los rosarinos controlaron el cierre y celebraron un triunfo que los mantiene en la pelea por la clasificación y los impulsa en la tabla anual. Ahora, Central suma 15 puntos en la Zona B, ubicándose quinto, a cuatro del líder Riestra, pero con la satisfacción de haber alcanzado provisoriamente la cima del acumulado, a la espera de lo que hagan River y Boca.

En cambio, Gimnasia se retiró entre silbidos y preocupación. La derrota lo dejó golpeado en lo anímico y en lo futbolístico, con bajas sensibles por las lesiones sufridas en la primera parte y la necesidad urgente de encontrar respuestas para escapar del fondo.

Para Rosario Central, en tanto, la victoria en el Bosque no solo significó tres puntos de oro, sino también una reafirmación de su ambición: competir arriba en todas las tablas y soñar con dar pelea en el torneo.