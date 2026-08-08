Marcelo Tinelli despidió a Jorge Messi y recordó una cena familiar antes del Mundial de Qatar

Entre los recuerdos compartidos, el conductor mencionó especialmente “la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022”. La cena ocurrió antes de la final del Mundial, en la que la Selección argentina derrotó a Francia por penales y consiguió su tercera Copa del Mundo.

El vínculo entre Tinelli y la familia Messi también había quedado expuesto públicamente después de aquella consagración. En marzo de 2023, el conductor recibió a Lionel Messi en su casa de Tigre para compartir una cena familiar y publicó fotografías del encuentro.

En aquella oportunidad, Tinelli acompañó las imágenes con un mensaje en el que definió a Messi como “un ser humano excepcional” y lo llamó “querido amigo”. Ahora, tras la muerte de Jorge Messi, el conductor volvió a recordar públicamente la relación que mantuvo con la familia del capitán argentino.