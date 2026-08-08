Marcelo Tinelli despidió a Jorge Messi y recordó una cena familiar antes del Mundial de Qatar

El conductor envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre y evocó los momentos compartidos con la familia.
Marcelo Tinelli despidió a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, con un mensaje dedicado al capitán de la Selección argentina, a quien acompañó en el duelo por la pérdida de su padre. El conductor recordó además una cena que compartió con la familia Messi en Qatar, en la previa de la final del Mundial 2022.
“Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar”, escribió Tinelli en una historia publicada en su cuenta de Instagram tras conocerse la muerte de Jorge Messi, a los 68 años.
El conductor destacó el vínculo que mantuvo con el padre del futbolista y recordó especialmente “todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge”. En su mensaje, también remarcó el orgullo que, según expresó, acompañó a Jorge Messi durante la vida de su hijo.
“Se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”, escribió Tinelli al dirigirse a Lionel, en referencia al vínculo familiar y al camino recorrido por el capitán argentino.
Entre los recuerdos compartidos, el conductor mencionó especialmente “la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022”. La cena ocurrió antes de la final del Mundial, en la que la Selección argentina derrotó a Francia por penales y consiguió su tercera Copa del Mundo.
El vínculo entre Tinelli y la familia Messi también había quedado expuesto públicamente después de aquella consagración. En marzo de 2023, el conductor recibió a Lionel Messi en su casa de Tigre para compartir una cena familiar y publicó fotografías del encuentro.
En aquella oportunidad, Tinelli acompañó las imágenes con un mensaje en el que definió a Messi como “un ser humano excepcional” y lo llamó “querido amigo”. Ahora, tras la muerte de Jorge Messi, el conductor volvió a recordar públicamente la relación que mantuvo con la familia del capitán argentino.