"El proyecto de la bruja de Blair" vuelve recargada

La recordada "The Blair Witch Project" volverá a la pantalla grande en una nueva versión que Lionsgate y Blumhouse preparan para estrenar en 2027.
Veintisiete años después de convertirse en un fenómeno cultural que cambió para siempre el cine de terror, "The Blair Witch Project" regresará a la pantalla grande. Lionsgate, Blumhouse y Atomic Monster anunciaron que la nueva versión del clásico de 1999 se estrenará en cines el 24 de septiembre de 2027.
La película original -dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez- fue rodada con un presupuesto de apenas 60.000 dólares. La trama contaba la historia de tres jóvenes cineastas -Heather, Josh y Mike- se adentraron en el bosque de Burkittsville, Maryland, para filmar un documental sobre la leyenda de la bruja Blair, pero nunca se supo nada más de ellos. Lo único que se pudo recuperar fueron unas cintas de video que mostraban su progresiva desesperación, gritos, llantos y una atmósfera de terror cada vez más opresiva.
Sin efectos especiales, sin banda sonora tradicional y con una cámara temblorosa, la película generó una sensación de realismo tan fuerte que miles de espectadores creyeron que el falso documental era verdadero. Su campaña de marketing utilizada fue revolucionaria: el estudio creó un sitio web que presentaba la historia como real, con supuestos reportes de personas desaparecidas, posters de “se busca” y hasta un falso documental titulado "La maldición de la bruja de Blair" ("Curse of the Blair Witch") que se emitió por televisión.
Esa estrategia viral usada -pionera en internet- hizo que la película se convirtiera en un fenómeno mundial, generando polémicas y debates. Estrenada solamente en 27 salas, recaudó más de 248 millones de dólares en todo el mundo, multiplicando su costo más de 4.000 veces. Se convirtió en uno de los mayores éxitos independientes de la historia y popularizó el formato de "videos encontrados", que luego inspiraría películas como "Actividad Paranormal", "REC" y "Cloverfield", entre otras.
La remake de "El proyecto Blair Witch" -veintisiete años después de la original- busca capturar esa misma esencia, cruda y aterradora, para una nueva generación. El director será Dylan Clark, un joven realizador que saltó a la fama con el corto viral de YouTube "Retrato de Dios" ("Portrait of God").
El guion está a cargo de Chris Thomas Devlin, y la producción es de Jason Blum y James Wan (Atomic Monster). Lo más destacado es que los creadores originales -Daniel Myrick, Eduardo Sánchez y Gregg Hale- junto a los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams (Josh y Mike en la película original) participan como productores ejecutivos, mientras que Heather Donahue -la icónica Heather- decidió no involucrarse para proteger sus derechos de imagen.
Aunque todavía no se revelaron detalles de la trama, se anticipa que será una “nueva visión” que mantendrá el espíritu del estilo cinematográfico de "videos encontrados", pero actualizado. El rodaje comenzaría en septiembre de 2026 con un presupuesto estimado de alrededor de 10 millones de dólares.
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