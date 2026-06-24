"El proyecto de la bruja de Blair" vuelve recargada

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La remake de "El proyecto Blair Witch" -veintisiete años después de la original- busca capturar esa misma esencia, cruda y aterradora, para una nueva generación. El director será Dylan Clark, un joven realizador que saltó a la fama con el corto viral de YouTube "Retrato de Dios" ("Portrait of God").

El guion está a cargo de Chris Thomas Devlin, y la producción es de Jason Blum y James Wan (Atomic Monster). Lo más destacado es que los creadores originales -Daniel Myrick, Eduardo Sánchez y Gregg Hale- junto a los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams (Josh y Mike en la película original) participan como productores ejecutivos, mientras que Heather Donahue -la icónica Heather- decidió no involucrarse para proteger sus derechos de imagen.

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Aunque todavía no se revelaron detalles de la trama, se anticipa que será una “nueva visión” que mantendrá el espíritu del estilo cinematográfico de "videos encontrados", pero actualizado. El rodaje comenzaría en septiembre de 2026 con un presupuesto estimado de alrededor de 10 millones de dólares.