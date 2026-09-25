Los invitados de La Peña de Morfi

Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para vivir una tarde donde la música en vivo, el humor y los platos más ricos son los protagonistas de la tarde del domingo.
Este domingo 28 de septiembre, a las 13.30, Telefe emitirá una nueva edición de "La Peña de Morfi", con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini. En el escenario de la casa de la música estarán presentes el cantante romántico español Dyango, el trio de folclore romántico Destino San Javier -Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone-, el conjunto folclórico jujeño Los Tekis, el cantante y rapero argentino Dante Spinetta y la cantante de jazz y tango Ligia Piro. En la mesa tendrán una entrevista especial con actor y músico Facundo Arana.
Dyango -José Gómez Romero es su verdadero nombre, nació en Barcelona, España el 5 de marzo de 1940- lleva décadas de baladas en castellano, Destino San Javier -el grupo tucumano que ya tocó varias veces en el ciclo, incluso en el regreso de abril- aportará el folclore romántico.
Desde la provincia de Jujuy, Los Tekis cerrarán el bloque andino-festivo, mientras que Dante Spinetta sumará el pop-rock urbano y Ligia Piro, llegará con el jazz y la canción. Por su parte, Facundo Arana -actor, músico, sobreviviente de Hodgkin y que hizo cumbre del Everest en 2016- ya pasó por la pulpería en 2024 hablando de En el aire; ahora será el protagonista de una entrevista que promete ser imperdible.
En cocina Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro serán los encargados de las delicias, mientras que el humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola. El responsable del deporte será el exfutbolista Claudio Husaín con su sección "Lo del Turco".
El ciclo nació diariamente a mediodía en 2015 como "Morfi, todos a la mesa", con la conducción de Gerardo Rozín y Karina Zampini y en 2016 se mudó a los domingos. con el fallecimiento de su creador -Rozín- en 2022, el formato siguió con duplas. En abril de 2026, al cumplir diez años al aire -440 programas, más de 1.760 horas en vivo, 2.006 artistas y 7.433 canciones, según el propio ciclo-, Zampini volvió a la conducción del programa, al lado de Diego Leuco.
En el debut de esa temporada de "La Peña de Morfi" hizo 6,2 de promedio y un pico de 7,7 y quedó por encima de "Almorzando con Juana" por El Trece.
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