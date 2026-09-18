La Peña de Morfi recibe a grandes figuras de música, el humor y el deporte

Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para vivir una tarde donde la buena compañía con shows en vivo en la pantalla de Telefe.
Este domingo a las 13:30 hs, en Telefe, La Peña de Morfi abre sus puertas para celebrar un encuentro imperdible. Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para vivir una tarde donde la buena compañía, la música en vivo, el humor y los platos más ricos son los protagonistas indiscutibles.
El escenario recibirá todo el talento y la emoción de Víctor Heredia, la potencia inconfundible de Karina "La Princesita", la gran voz de Jorge Rojas y el regreso imperdible de Bandana para hacer vibrar a todos.
Además, Los Midachi junto a La Tota, se sumarán para compartir risas, anécdotas y momentos únicos en la mesa. Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro.
Compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte en "Lo del Turco", con Claudio "Turco" Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.
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