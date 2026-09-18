La Peña de Morfi recibe a grandes figuras de música, el humor y el deporte

Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para vivir una tarde donde la buena compañía con shows en vivo en la pantalla de Telefe.

Este domingo a las 13:30 hs, en Telefe, La Peña de Morfi abre sus puertas para celebrar un encuentro imperdible. Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para vivir una tarde donde la buena compañía, la música en vivo, el humor y los platos más ricos son los protagonistas indiscutibles.