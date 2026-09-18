Espectáculos |

La Peña de Morfi recibe a grandes figuras de música, el humor y el deporte

Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para vivir una tarde donde la buena compañía con shows en vivo en la pantalla de Telefe.

Este domingo a las 13:30 hs, en Telefe, La Peña de Morfi abre sus puertas para celebrar un encuentro imperdible. Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para vivir una tarde donde la buena compañía, la música en vivo, el humor y los platos más ricos son los protagonistas indiscutibles.

Karina La Princesita en La Peña de Morfi

Karina La Princesita en La Peña de Morfi

Además, Los Midachi junto a La Tota, se sumarán para compartir risas, anécdotas y momentos únicos en la mesa. Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro.

Compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte en "Lo del Turco", con Claudio "Turco" Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados