Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

El sábado 29, desde las 21:30, para "La Noche de Mirtha", el primer nombre fuerte es el del cantautor y compositor argentino Alejandro Lerner, con décadas de hits y una agenda cargada con shows en todo el mundo. Lo acompañan el actor Marcelo de Bellis, uno de los protagonista de la obra "Con la Tuya", el periodista de espectáculos Sebastián “Pampito” Perelló -conductor de Puro Show- que hablará sobre el escándalo que rodea a la cantante Tini Stoessel con sus padres, la actriz argentina Marilú Marini, figura histórica de prestigio internacional y la periodista Guadalupe Vázquez, que traerá la actualidad de la política argentina a la mesa.