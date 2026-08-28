Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Mirtha y Juana recibirán a Alejandro Lerner, Marcelo de Bellis, Pampito, Marilú Marini, Guadalupe Vázquez, Leticia Brédice, Hilda Lizarazu, Fabio Di Tomaso, Brian Buley y Gonzalo “el Pela” Romero.
Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen sus invitados para sus #mesazas del próximo fin de semana de agosto, con los protagonistas del mundo del espectáculo, el periodismo y la actualidad, con nombres que prometen charla larga y algo de polémica.
El sábado 29, desde las 21:30, para "La Noche de Mirtha", el primer nombre fuerte es el del cantautor y compositor argentino Alejandro Lerner, con décadas de hits y una agenda cargada con shows en todo el mundo. Lo acompañan el actor Marcelo de Bellis, uno de los protagonista de la obra "Con la Tuya", el periodista de espectáculos Sebastián “Pampito” Perelló -conductor de Puro Show- que hablará sobre el escándalo que rodea a la cantante Tini Stoessel con sus padres, la actriz argentina Marilú Marini, figura histórica de prestigio internacional y la periodista Guadalupe Vázquez, que traerá la actualidad de la política argentina a la mesa.
El domingo 30, a partir de las 13:45 por El Trece, en "Almorzando con Juana", se sentarán a la mesa la actriz Leticia Brédice, que acaba de interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán y actualmente es una de las figuras en el ciclo "Es mi Sueño". La música llegará de la mano de Hilda Lizarazu, una voz reconocida del rock nacional, integrante de los grupos Los Twist y Man Ray.
Además, estarán presentes los actores Fabio Di Tomaso, actualmente que participa en la secuela "Margarita" donde vuelve a interpretar a "El Conde" Máximo Augusto Calderón de la Hoya, y Brian Buley, reconocido por su papel en "El Marginal" y que acaba de estrena la película "Sin Ley" y para cerrar esta aut´ntica #mesaza el escritor y músico Gonzalo “el Pela” Romero, para aportar sus anécdotas y humor.
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