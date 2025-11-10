Nico Vázquez y Dai Fernández juntos en Filadelfia

TAPA

Las filmaciones se realizaron en los escenarios más icónicos de la saga cinematográfica, incluyendo el barrio de Rocky y los históricos escalones del Museo de Arte de Filadelfia, donde miles de fanáticos se acercan diariamente para revivir el clásico momento del personaje interpretado por el actor norteamericano Sylvester Stallone.

Nico Vázquez aprovechó su estancia en esa ciudad norteamericana para participar de la tradicional “Rocky Run”, una carrera que se realiza anualmente en Filadelfia y que reúne a más de 30.000 participantes.

Vestido con el clásico jogging gris de Rocky -el personaje que inmortalizó Sylvester Stallone- , el actor completó todo el recorrido, ubicándose en el puesto 308 y en el puesto 16 dentro de su categoría de edad.

Dai Fernández, la protagonista femenina de la obra con su papel de Adrian, acompañó a Nico Vázquez en la grabación y las actividades promocionales, pero no participó de la carrera. También formaron parte de la experiencia el director Mariano Demaría y el productor Damián Armocida, acompañando el rodaje y la producción en la ciudad.

Todas las imágenes que se grabaron en Filadelfia, formarán parte de la campaña promocional de la próxima temporada teatral de "Rocky", mientras el equipo se prepara para regresar a Buenos Aires y cerrar la exitosa primera temporada el próximo 30 de noviembre.

El lunes 10 de noviembre salieron a la venta los tickets para el reestreno el próximo 15 de enero de 2026 en el Teatro Lola Membrives, será la segunda temporada de "Rocky", que actualmente la obra más vista del país.

La trama de la obra se centra en Rocky Balboa, un boxeador de segunda categoría que -contra todo pronóstico- es seleccionado para enfrentarse contra Apollo Creed, el campeón mundial, Mientras se prepara para la pelea de su vida, Rocky encuentra en Adrian -una mujer tímida y reservada- el amor que lo impulsa a enfrentar sus miedos y levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga.

La obra esta basada en el guión de la icónica película, que celebra el poder del amor y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse.

Con una puesta en escena intensa y llena de emociones, esta adaptación promete ser una experiencia teatral inolvidable, capaz de inspirar a todos los que se sintieron derrotados alguna vez.