Vuelve a Tandil la fiesta del sabor y la solidaridad

Organizado por la Asociación Hotelera Gastronómica, este año se van a encontrar con más de veinte propuestas que llevarán a cabo los principales restaurantes de Tandil, con opciones vegetarianas y apto celiacos, para que todos puedan ser parte de este encuentro que se ya se transformó en un clásico.

Mercado Gastronómico Tandil es un evento en el que se puede conocer, valorar y disfrutar de toda la gastronomía local y gran la variedad de productos de la zona,en un ambiente distendido, con una propuesta integral, y un gran espíritu solidario.

Durante cada una de las dos jornadas se podrá disfrutar de las distintas opciones culinarias, donde los cocineros de diferentes restaurantes presentarán su menú identitario, además estarán presentes las clásicas picadas con diferentes productos locales que realizarán desde el Consejo Promotor de la Denominación de Origen del Salame de Tandil y el Cluster Quesero. Los visitantes podrán elegir entre los diferentes platos presentados en cada día.

En esta nueva edición formarán parte del Mercado Gastronómico de Tandil stands de productores locales de diferentes insumos, productos y especialidades regionales con trazabilidad tandilense y productores agrupados bajo el concepto KM 0, entre ellos encontrarán productores de huevos, cuchillerías, blends de té, dulces, mermeladas, hongos, etc.

En el escenario habrá cocina en vivo, charlas, cata de salames y quesos, también se podrá degustar el salame más largo del mundo presentado en el evento “Chacinar” y la tradicional Ronda Clasificatoria Regional para el Torneo Federal De Chefs a realizarse en el 2026.

Los establecimientos gastronómicos que formarán parte de esta edición serán: Amaike, Antares, Grimod, Almacén Vulcano, Flow Vegetal, El Centinela, Pico Deportes, El Criollo, Celimundo, Tandil Gourmet, Pin Pun Pan, A Morfar, Terrugno, Calabaza, Armando Cocina, La Cascada, Bodegón del Fuerte, Casa Tatilda y como todos los años lo recaudado de la venta de platos será a beneficio del Banco de Alimentos Tandil.

Como todos los años este evento es organizado por la Asociación Hotelera Gastronómica lo recaudado será a beneficio del Banco de Alimentos de Tandil y se realizará el próximo sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Distrito Avellaneda de Tandil -Av. Avellaneda 1140- Entrada Libre y Gratuita.