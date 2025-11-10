Nati Jota contó cómo le cambió la vida entrar al quirófano para operarse los ojos

"Al toque entrás, te acostás en la camilla boca arriba, entrás para que te quede por encima de la cara la maquinola. Te tapan un ojo. Al otro lo ubican bien y te dicen todo el tiempo: ‘Mirá la luz verde’. Hay unas rojas al costado que me daban fobia, el pensamiento intrusivo de moverme hacia ellas no dejaba de aparecer”, describió Jota, sobre el paso a paso del procedimiento médico.

“El doctor, en mi caso, me iba diciendo a la perfección todo lo que iba viendo y eso me daba mucha tranquilidad. Vos ves todo, pero no sentís nada. Y ves ‘todo’, ni siquiera es todo. No entendés bien qué están haciendo. Solo ves algo que pasa, luces, ruido, más borroso, menos borroso”, compartió la panelista del stream Olga.

"Abren la tapita del ojo, la cortan, le dejan una puntita ‘pegada’ y la mueven. Dicho así da impresión, pero la verdad es que no ves ni te das cuenta. Ahí actúa el láser, posta cinco segundos, y vuelven a cerrar la tapita. Fin del toque. Todo eso dura, literal, dos minutos. Tengo un video de todo el proceso en uno de los ojos y dura dos minutos. No lo subo porque puede dar impresión al pedo, y porque tengo miedo de que Instagram me denuncie", contó, Nati.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE NATI A SUS ANETEOJOS

"Gracias, queridos anteojos, que con el tiempo y los canjes se convirtieron en decenas de pares, que la Nati que sufría por los feos que cubría la prepaga no hubiera ni soñado", compartió Nati, en las horas previas a ingresar a la clínica donde le realizaron el procedimiento médico.

" Gracias por participar de esa cadena de motivos que hoy me traen hasta acá...", añadió, Jota, en una "suerte de discurso en vivo". Y, luego, con ironía, se despidió de la posibilidad de ser “la rubia exanteojos o la rubia sin más”, y aclaró: “Tampoco soy tan rubia, la verdad. Es cierto”.