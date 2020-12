Los polémicos consejos de Ivana Nadal: "Chicos, no está pasando nada"

"Yo no sé qué es lo que se consume en los medios de comunicación porque hace bastante que ya no los consumo, pero apaguen la tele, loco, vivan su vida, respiren su aire, disfruten de lo que tengan ganas de hacer porque no es todo tan dramático como te lo están vendiendo. Cuida tu interior, fortalece tu sistema inmunológico y viví", aconsejó a través de historias en Instagram.

No es la primera vez que Ivana desata la polémica con publicaciones en las redes sociales. Para su cumpleaños publicó videos donde se mostró junto a muchos de sus amigos o amigas cantándole cumpleaños feliz, sin respetar el distanciamiento social requerido por las autoridades.

En otro mensaje, la modelo le recomendó a sus seguidores transformen su energía y sus deseos. Y en relación al coronavirus, indicó: “Es una enfermedad que se está llevando a mucha gente. La muerte es parte de nuestra vida, se muere tu cuerpo y tu alma viaja a otro cuerpo. Si seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, no logras o te gustaría tener, no te vas a mover de ahí y te bajan tus defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor y llega el COVID u otra enfermedad”, lanzó.

“Date amor, tratate bien y hacé lo mismo con el resto y el COVID no te toca”, fueron las palabras de cierre para su discurso desde sus vacaciones en Brasil.

