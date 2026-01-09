El regresó mas esperado: Britney Spears anunció que vuelve a los escenarios

La ex Spice Girl había dejado de lado su carrera en 2018, para enfocarse en resolver su batalla legal en contra de su padre Jaime Spears, por la tutela legal en la que estaba sometida.

“¡¡¡Le envíe este piano a mi hijo este año!!! Curiosamente, bailó en IG para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí y a veces es embarazoso... pero caminé a través del fuego para salvar mi vida…” Así arrancó su posteo donde adelantó una futura colaboración con su hijo de 19 años, Jayden.

image

“Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia, muy pronto”, siguió en el posteo, revelando los próximos destinos de sus futuros shows.

En la misma línea, le dedicó unas dulces palabras a su hijo menor: “¡¡¡Es una gran estrella y me siento tan honrado de estar en su presencia!!! ¡¡¡Que Dios te bendiga, hombrecito!!!”.

En los últimos meses, la artista estadounidense volvió a aparecer públicamente junto a su hijo menor en un gesto que busca reconstruir el vínculo familiar, deteriorado con el paso del tiempo. De este modo, consiguió dejar en segundo plano la controversia generada por las declaraciones de su expareja, Kevin Federline.