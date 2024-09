Lourdes Sánchez enamoró a sus seguidores con una microbikini bicolor a orillas del río

En esta oportunidad, desde Corrientes, su ciudad natal, Lourdes enamoró a sus seguidores con una microbikini bicolor de alto impacto, una tendencia que es furor entre las famosas fashionistas y que sigue vigente con todo para la temporada 2024/2025.

lourdes-sanchez-arraso-con-su-look-foto-instagramlourdesanchezok-TPR7F3PGD5CJTJFZNEGCGQDJTQ.jpg

Con el anochecer de fondo, la modelo e influencer arrasó con su elección veraniega y fue furor en la aplicación de fotos. En el pie de foto de la publicación, escribió: “Sunset correntino”, que en inglés significa: “Anochecer correntino”. Rápidamente, el posteo coleccionó miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus followers.

lourdes-sanchez-en-corrientes-foto-instagramlourdesanchezok-AFROWRKUTFESDMBQ4K45P5TFBI.jpg

Lourdes Sánchez habló de su relación con la hija del Chato Prada

“Me llevo re bien con Gustavo, el marido de Flor y con ella también. Nosotros nos reímos y nos llevamos bárbaro”, dijo Lourdes Sánchez. Además destacó que “cuando me dicen abuelastra, nos reímos porque la palabra suena rara. Adoro a las criaturas, son lo más y me llaman ‘Lulú'. Vienen a casa, juegan, pasamos el día y nos divertimos”.

“En su momento la prensa armó el rumor de que nos llevábamos mal o medio tirante, pero era más lo que se decía que lo que pasaba. Siempre traté de ponerme en un lugar ubicado y de mucho respeto”, agregó en diálogo con revista Pronto.

Y por último dijo que “entiendo que las dos tengamos casi la misma edad pero fue mucho más lo que se dijo que lo que pasaba. Nos llevamos súper bien y en lo que pueda, la ayudo”.