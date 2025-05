Luciana Elbusto se sumó a LAM tras el escándalo con Diego Brancatelli

“A Luciana, la chica del momento, la rajaron de su programa en Net TV ¡Afuera! Echada. Fue hace un rato y además, a ella le dijeron que no podía entrar al canal y le quedaron cosas adentro ¡Le retuvieron todo! Le quedaron los maquillajes, ropa, calzado”, contó el conductor de LAM al inicio del programa.

Según relato la periodista, cuando estalló el escándalo, el canal le había pedido que se tome unos días y que el lunes se reincorporara: “Estaba en casa, estaba viniendo para el canal, y me avisan las autoridades diciéndome que ‘que después íbamos a hablar’, pero que me quede tranquila, que todavía no venga”.

Embed

“Entonces yo le digo ‘ya que estoy ya estoy yendo, agarro mi ropa, los calzados que tengo todo guardado en el camarín’, y me dijeron ‘No, no podés entrar’. Me dijeron como que tenía ‘prohibía la entrada’, una palabra así, no me acuerdo”, reveló Elbusto. La “chica del momento” contó que no tenía contrato con el canal, ni una situación de relación de dependencia.

“Entiendo que molestó de entrada el hecho del martes haber estado contando lo que me pasó y se sintió incómodo porque les mentí en la cara. Yo le mentí a todos porque no quería contarlo, necesité mi tiempo. Y resulta que el miércoles yo estuve en lo de Yani, que obviamente es competencia directa con el programa que yo hago”, reconoció el enojo de las autoridades de Net TV.

Tras escuchar el relato, Ángel empatizó con la periodista y le ofreció en vivo ser angelita de su programa. Finalmente, el conductor le entregó el contrato en vivo y, con la firma de Elbusto, empezaría esta noche como nueva angelita de LAM.