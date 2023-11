Luciano Pereyra habló de los rumores de romance con Alejandro Fantino

Junto a Pereyra fueron invitados Georgina Barbarossa, Jorgelina Aruzzi, Jesús Mosquera y Luli Fernández.

La que se animó a preguntar sobre la versión fue Lula Fernández, quien en la sección "Frente a frente" del ciclo, como buena entrevistadora, aprovechó la ocasión.

¿Cuánto te condicionó o te angustió cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?, lanzó filosa la bella modelo. “Absolutamente en nada, no es más que un rumor. Entonces, no me parece perder el tiempo en rumores que no suman", respondió Pereyra sin ningún rodeo.

Luego el cantante agregó, "Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión, mi vida... Entiendo que eso pasa por no andar mostrando la vida privada", continuó entre risas a pesar de lo receloso que, desde que es conocido, se mostró sobre su vida privada.

Pero, tras conocer la respuesta de Luciano, Fernández fue por más y lo consultó si esa noticia falsa tiene que ver con su decisión de no hablar de su vida privada. "No lo tendría que responder yo, no me interesa para nada. No tiene sentido... Es 2023", cerró el cantautor zanjando así un rumor que lo persigue desde hace años.

Luego, continuando con el juego del programa, le tocó el turno de preguntar a Luciano Pereyra, quien sin pelos en la lengua le consultó: "¿Fuiste infiel alguna vez?" A lo que Luli Fernández respondió, “Si, fui infiel, yo fui muy noviera siempre y la realidad es que de chicas quizás intentar entablar vínculos tan sólidos, cuando uno tiene cosas que no están tan definidas, me llevó a no ser clara en la elección. No quería estar evidentemente de novia y en lugar de tomar una decisión adulta y decir hasta acá, decidí ese camino”.

Confundido con la respuesta de la modelo, Andy Kusnetzoff, lanzó, “Luli, siento que diste un montón de vueltas para decir que fuiste infiel”, entonces la conductora expresó: “Es que uno siempre quiere justificar sus errores”. Así se dio por finalizada la consigna y el programa siguió con normalidad, cosa festejada por el conductor tras el cruce que tuvo con L-Gante en medio de la grabación.