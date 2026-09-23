Luck Ra rompió el silencio sobre la "icardeada" de Thiago PZK con La Joaqui: "Me duele"

QUÉ DIJO LUCK RA SOBRE EL FINAL CON LA JOAQUI

“Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal”, contó Luck Ra, sobre una de las frases que le dijo a La Joaqui, al plantearle el motivo por el que quería que se terminara el noviazgo entre ellos. “Fue un poco doloroso”, admitió, el intérprete, también, sobre cómo se dio la ruptura, al volverse la cantante de un viaje a España, al que la había invitado el.

“He tenido mis cagadas, soy un boludo”, reconoció, por su parte, el joven cordobés. "Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novias”, dijo, también, en el mismo móvil para América, sobre las versiones que indicaron que Tuli Acosta, su amiga, era la tercera en discordia.