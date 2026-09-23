Luck Ra rompió el silencio sobre la "icardeada" de Thiago PZK con La Joaqui: "Me duele"

A lo Mauro Icardi, el cantante cordobés aseguró que el cantante de música urbana era su amigo. Y que le duele que lo haya "traicionado" empezando una relación con su ex.
Después de casi dos meses de silencio, por primera vez, habló Luck Ra tras la ruptura con La Joaqui. El artista apuntó contra Thiago PZK, quien ahora es la nueva pareja de su ex. Y aseguró que el no habría empezado una relación amorosa con la novia de un amigo. "A La Joaqui le guardo un aprecio increíble. Más no, con Thiago".
"Venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos...", comenzó Luck enumerando las actividades que supieron compartir con Thiago, a quien consideraba una persona cerca. Para, luego, avanzada la conversación al aire con Yanina Latorre para SQP, el cantante admitió, con todas las letras, sobre como era el vínculo entre ellos.
"Sí, te puedo asegurar que fuimos muy amigos”, aseguró Ra, sin vueltas. Y, aunque el artista que interpreta cuarteto prefirió evitar las definiciones tajante, sostuvo que le duele el vínculo amoroso que ahora une a quien consideraba parte de su entorno con su ex pareja. "Obviamente que duele. Sí, soy una persona, ¿qué querés que te diga?”.
"A La Joaqui le guardo un aprecio increíble. Más no, con Thiago", sentenció, Luck. "Yo no habría iniciado una relación con la ex pareja de un amigo", aclaró, su postura, marcando un comparativo. “Espero de todo corazón que por lo menos sean felices”, apuntó, el artista.
“Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal”, contó Luck Ra, sobre una de las frases que le dijo a La Joaqui, al plantearle el motivo por el que quería que se terminara el noviazgo entre ellos. “Fue un poco doloroso”, admitió, el intérprete, también, sobre cómo se dio la ruptura, al volverse la cantante de un viaje a España, al que la había invitado el.
“He tenido mis cagadas, soy un boludo”, reconoció, por su parte, el joven cordobés. "Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novias”, dijo, también, en el mismo móvil para América, sobre las versiones que indicaron que Tuli Acosta, su amiga, era la tercera en discordia.
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