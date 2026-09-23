Pity Álvarez fue internado tras el choque y crece la incertidumbre sobre la audiencia del juicio

El músico quedó en terapia intermedia luego de ser trasladado durante la madrugada, mientras este miércoles estaba prevista una nueva jornada del proceso judicial por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.
Pity Álvarez permanece internado y estable en el Hospital Tornú, donde ingresó después del choque que protagonizó con su Volkswagen Bora en una estación de servicio de La Paternal. El artista fue asistido por el SAME y quedó bajo observación por un cuadro de hipertensión y deterioro cognitivo.
El llamado al sistema de emergencias se realizó a las 22:16 del martes 22 de septiembre, por palpitaciones y registros elevados de presión arterial. La ambulancia llegó 15 minutos después y, a las 23:05, dispuso el traslado con diagnóstico de crisis hipertensiva, según el parte al que tuvo acceso este medio.
Fuentes médicas consultadas por Infobae indicaron que el cantante permanece estable, en observación y en terapia intermedia. También se le realizaron distintos estudios y continúan las gestiones para trasladarlo a una clínica de su cobertura médica.
La internación ocurrió horas después de un accidente de tránsito en La Paternal, donde el Volkswagen Bora impactó contra un Peugeot 208 que estaba cargando combustible. El episodio sucedió cerca de las 2:10, en una estación ubicada sobre avenida San Martín y Nicasio Oroño. No hubo heridos.
El conductor del otro vehículo realizó una denuncia y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6. “La hermana le quitó las llaves por el accidente que tuvieron con el auto. Él estaba muy nervioso por este tema. Por el estrés que tenía, la presión se le fue por las nubes, le sangraba muy fuerte la nariz y, por la noche, fue internado”, relató Sebastián Queijeiro, abogado del músico.
Este miércoles 23 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 tenía prevista la décima audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. La jornada debía comenzar a las 11:30 y contemplaba cuatro testigos propuestos por la defensa.
Entre los citados figuraban Cristina Congiu, madre del acusado, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio. La continuidad del debate quedó en duda a raíz de la internación, aunque hasta ese momento el tribunal no había dispuesto la suspensión del cronograma.
“No creo que se haga la audiencia. Sería inhumano hacer la audiencia si Cristian no está”, afirmó Queijeiro. El proceso ya acumulaba nueve audiencias y 24 declaraciones testimoniales. En la jornada anterior, el músico tampoco había asistido por una descompensación, pero el debate continuó porque se había autorizado su ausencia cuando su presencia no resultara indispensable.
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