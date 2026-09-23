Pity Álvarez fue internado tras el choque y crece la incertidumbre sobre la audiencia del juicio

El conductor del otro vehículo realizó una denuncia y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6. “La hermana le quitó las llaves por el accidente que tuvieron con el auto. Él estaba muy nervioso por este tema. Por el estrés que tenía, la presión se le fue por las nubes, le sangraba muy fuerte la nariz y, por la noche, fue internado”, relató Sebastián Queijeiro, abogado del músico.

Este miércoles 23 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 tenía prevista la décima audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. La jornada debía comenzar a las 11:30 y contemplaba cuatro testigos propuestos por la defensa.

Entre los citados figuraban Cristina Congiu, madre del acusado, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio. La continuidad del debate quedó en duda a raíz de la internación, aunque hasta ese momento el tribunal no había dispuesto la suspensión del cronograma.

“No creo que se haga la audiencia. Sería inhumano hacer la audiencia si Cristian no está”, afirmó Queijeiro. El proceso ya acumulaba nueve audiencias y 24 declaraciones testimoniales. En la jornada anterior, el músico tampoco había asistido por una descompensación, pero el debate continuó porque se había autorizado su ausencia cuando su presencia no resultara indispensable.