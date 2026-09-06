La Joaqui apuntó contra Luck Ra en un duro comunicado: qué dijo

En su mensaje, La Joaqui también se refirió a la manera en que terminó la relación y lanzó fuertes declaraciones sobre situaciones que, según aseguró, decidió mantener en privado: “Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar”.

El comunicado de La Joaqui contra Luck Ra.

Uno de los puntos más fuertes del comunicado estuvo dirigido a la frase de Luck Ra, que había definido a la actual pareja de La Joaqui como “un exgran amigo”. "Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa", reveló el cordobés.

La cantante rechazó esa definición y sostuvo que entre ellos existe una historia anterior, profunda e independiente de su exrelación. “Reducir toda esa historia a ‘mi exgran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”, expresó la exparticipante de MasterChef Celebrity, en referencia a la relación de amistad entre el cordobés y Tiago PZK.

Además, La Joaqui aseguró que nunca necesitó exponer situaciones privadas para explicar el dolor que atravesó tras la ruptura y cuestionó los tiempos que se pretenden imponer sobre una mujer después de una separación. “Los duelos no tienen un tiempo reglamentario y, mucho menos, existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima elección sea considerada digna o respetable”, manifestó y añadió: “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria”.