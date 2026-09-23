Fito Páez reveló cual es su verdadera relación con Sofía Gala: "No la jodan..."

El artista contó cómo es el tipo de vínculo de años que tiene con la actriz: "Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”.
Fito Páez habló, por primera vez, del tipo de relación que los une con Sofía Gala, con quien se habla de romance desde fines del año pasado. El artista se sinceró sobre el tipo de vínculo que los une y dejó aclaró versiones fundadas en imágenes en donde, entre otras cosas, se los ve agarrados de la mano.
El tema del vínculo del artista con Sofía tuvo un comienzo en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El 13, cuando el conductor le preguntó a Fito por su relación con Fabiana Cantilo, con quien supieron tener una relación amorosa, en el pasado. “Las cosas se mueven. Sí, porque la vida cambia, la vida te pasan muchas cosas en la vida, la vida es muy salvaje", respondió, el cantante.
"Eso es como el imaginario popular, ¿viste? Es como el romance que nos armaron con Sofi, ¿viste? Que empezaron a hablar de eso”, comparó, Páez, ya hablando de las versiones, fotos e imágenes que, durante meses, los vincularon sentimentalmente con la actriz e hija de Moria Casán. "Con Sofía Gala. Entonces, pobre Sofi. No, tuve salir a explicar todo. Estuvo bien. No la jodan, bol...”.
"No, esperen. Se los veía muy seguidos juntos, iban a todos lados juntos...”, le planteó el propio Pergolini a Páez, sobre algo que como el, habíamos visto todos, en los medios de comunicación y en redes sociales. Y, a partir de ese comentario, fue que Fito defendió la posibilidad de una relación de amistad: “¿Qué tiene que ver? Un amiga, un amigo también es eso”.
"Porque tiene con... y tet..., ¿no puede ser? Solamente amigos. Después, claro, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”, definió Fito, sobre el tipo de vínculo que lo une con Sofía. Por lo que explica el cantautor, con la protagonista de una de las series nacionales más vistas de plataforma del año, es posible que tengan una amistad con "derechos".
Recordemos que, por su parte, la propia Gala sostuvo, públicamente. “Tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculos ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro y particular y personal. Si querés saber si estamos en pareja o no, no estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu".
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