Fito Páez reveló cual es su verdadera relación con Sofía Gala: "No la jodan..."

LA RELACIÓN QUE UNE A FITO CON SOFÍA

"Porque tiene con... y tet..., ¿no puede ser? Solamente amigos. Después, claro, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”, definió Fito, sobre el tipo de vínculo que lo une con Sofía. Por lo que explica el cantautor, con la protagonista de una de las series nacionales más vistas de plataforma del año, es posible que tengan una amistad con "derechos".

Recordemos que, por su parte, la propia Gala sostuvo, públicamente. “Tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculos ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro y particular y personal. Si querés saber si estamos en pareja o no, no estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu".