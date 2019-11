Luis Miguel paga la cuota alimentaria para poder ver a sus hijos

El Sol de México dará a sus hijos Miguel y Daniel de 12 y 10 años de edad, respectivamente, una pensión mensual por un valor de US$ 31,200

Siempre atento a cuidar su vida privada como nadie, Luis Miguel no habla de sus afectos, por eso no solo en el área sentimental sino también en su rol de padre, los trascendidos e informaciones no salen de su boca.