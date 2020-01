Marca personal: Sabrina Rojas controla a las fans de Luciano Castro

Sí, no se trata de una empresa privada, sino de su mujer, Sabrina Rojas, quien dejó en clato que lo vigila a sol y a sombra. "¿Cómo manejan el fanatismo de las mujeres en la playa? Porque se les deben tirar encima", indagó Daniel Ambrosino. Tras escuchar atentamente al cronista, Luciano fue el primero en tomar la palabra: "Con mucho respeto. Aceptamos las fotos y agradecemos que nos hayan venido a ver al teatro", señaló. Sin embargo, a su turno, Sabrina le puso mucho humor a su respuesta: "Castro me tiene de custodia a mí. Yo te filtro gente 'esto sí, esto no'... no, mentira", expresó, entre risas, desde la ciudad balnearia.

Pero no sólo de eso habló Sabrina, sino que a dos meses de la publicación de las fotos íntimas de Luciano Castro, la actriz se enteró que una famosa, de primera línea, elogia todas las noches los "dotes" de su marido y Sabrina ahora quiere saber de quien se trata. "Esta famosa dijo que no se hizo vegetariana del todo por eso...", contó el cronista que la entrevistaba.

Lejos de festejar el intento de humorada de la artista, Rojas marcó una firme postura: "Eso va en el buen gusto de cada uno. También pasó algo con (Roberto) Moldavsky y Luciano lo llamó porque se lo habían contado. Va en el buen gusto de cada uno y en lo que cada uno considera que puede hacer humor. Hay cosas que no van. Cuando una persona sufre por eso, no va el chiste. Si los atributos de Luciano se hubiesen sabido por otra cosa, bueno, por ahí cabe. Pero cuando fue algo que lastimó a una familia, creo que va en el buen gusto de cada uno. Igual, después te voy a pedir el nombre (de esta famosa)", contó.

Sabrina y Luciano ya pasaron la crisis de pareja que contaron en el verano pasado y este 2020 los encuentra juntos y disfrutando del verano en Mardel. Aunque por las dudas ella tiene claro que no va a permitir que las fanáticas se pasen de lustas y para eso está siempre atenta. "Sé lo que él genera, no me molesta, pero siempre estoy vigilando", dijo entre risas y con muy buen humor.

ADEMÁS:

Juanita Tinelli y Sofía Bonelli piden pista

Bozal legal: "La Faraona" ya no podrá mencionar al "Chompiras"