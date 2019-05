Marcelo Tinelli volvió a la pantalla de El Trece en un retorno al frente de "ShowMatch" -nacido como VideoMatch en la medianoche de Telefé- que celebra en este 2019 sus 30 años al aire -debutó en marzo de 1990-.

ASÍ FUE LA APERTURA

En conmemoración de los 30 años al aire, las primeras imágenes repasaron varios de los segmentos históricos, el armado escenográfico y técnico del estudio, el trabajo y la preparación del día a día, los ensayos, las pruebas, entre otros.

También contó con la participación de un segmento coreográfico encabezados por Julián Serrano y Sofía Morandi -vigentes campeones del Bailando-, para darle paso a un homenaje Ritmo de la Noche, con un mashup de jóvenes artistas que interpretaron canciones de alguna de las bandas internacionales que pasaron por el programa de los domingos por la noche.

Molfino y Vidaña con "Deportes en el recuerdo", "Pepe Rompé", "El insoportable", "Figuretti", entre otras notas tradicionales del ciclo fueron dándole marco a diversos cuadros coreográficos.

Tras esto, llegó el momento de repasar las principales cortinas que tuvo el programa a lo largo de los años con ni más ni menos que 17 intérpretes de primer nivel: Patricia Sosa, Marcela Morelo, Rocio Quiróz, Sandra Mihanovich, Adriana "la Gata" Varela, Melina Lezcano, Lucía Galán, Florencia Otero, Ivone Guzmán, Hilda Lizarazu, Julia Zenko, Celeste Carballo, Lelé (Candelaria Tinelli), Fabiana Cantilo, Mery Granados, Roxana Carabajal, Valeria Lynch.

¡BUENAS NOCHES AMÉRICA!

"Well, shake it up, baby, now...", el primer fraseo sonó bien fuerte en el estudio y la explosión del público se hizo escuchar. Es que el tema Twist and shout de The Beatles, fue el preludio para la salida del conductor que a pesar de la inocultable emoción, fue saludando uno a uno a sus compañeros, eso que con el pasar de los años se convirtieron en amigos y hasta aquellos con los que tuvo algún entredicho y alejamiento en el camino, y que como él mismo dijo "ya dieron vuelta la página" para estar en la cita.

"Gracias a todos. A los que están ahí, a las diosas increíbles que han venido a cantar, a todos mis compañeros que han pasado por este ciclo. No tengo más que palabras de agradecimiento. Es muy difícil no quebrarse en este momento. A muchos no los veía hace casi 30 años. ¿Por donde empezamos? Hay mucha emoción en el estudio", comenzó su presentación Tinelli, tras el tradicional "Buenas noches América".

"Jamás pensé que iba a llegar a esta noche. La vida te sorprende y te da estos regalos de poder pasarla junto a mis compañeros. No alcanzan las palabras para describir tanta alegría por todos estos años. Siempre un comienzo de temporada genera cosquillas en la panza y esta no es una excepción. Es imposible separar ShowMatch de mi vida, hemos crecido juntos, tanto en lo profesional como en lo personal", agregó el conductor.

Al tiempo que sostuvo: "No quiero olvidarme de tantos recuerdos. La palabra que más tengo que repetir esta noche es gracias, gracias, gracias. Me quiero acordar de todos, de los que están acá y de los que ya no están. A mis viejos, Dino (Dino Hugo Tinelli) y Chiquita (María Esther Domeño); a Bolívar que es mi pueblo, el lugar que me vio crecer. A mi familia, mis hijos y mi esposa. A los hijos de ella también que son parte de mi familia. A Sole (Aquino) y Paula (Robles), madres ejemplares de mis hijos para quienes solo tengo palabras de elogio".

Mientras los minutos pasaban -y el rating subía- Tinelli también se tomó un tiempo para recordar a Juan Carlos Badía -su maestro-, Gustavo Yankelevich -por haber confiado en él para que el programa vea la luz- y a cada uno de los canales que le abrieron las puertas a lo largo de estos 30 años.

VOLVER A LAS FUENTES

Notas clásicas para retomar por un rato la fórmula que construyó un éxito insoslayable para nuestra televisión. El puntapié, fue de la mano de los "Tack See Boys" con Pablo Granados, "Pachu" Peña, Carna Crivelli y Pichu Straneo; para luego mostrar una entrevista que Diego Korol tuvo en exclusiva con Lionel Messi; "Deportes en el Recuerdo", entre otras.

D5Xpuu0WAAAXuIe.jpg

EL TURNO DEL SUPERBAILANDO

Para este martes, será el turno del comienzo oficial del reality de baile, que aprovechando los 30 años de ShowMatch en la ocasión fue rebautizado como SuperBailando y reunirá a las figuras más destacadas que pasaron por la pista.

La primera pareja responsable de abrir el concurso será la que componen Griselda Siciliani y Nicolás Villalba, que serán evaluados por el jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Flor Peña y Marcelo Polino. En tanto que en el BAR estarán Aníbal Pachano, Flavio Mendoza y Laura Fidalgo tres peso pesado que seguramente ofrecerán más de un duro cruce con los cuatro responsables del comite de seguimiento.

Para esta edición 2019 del SuperBailando, a diferencia de los años anteriores, Tinelli y su producción definieron que las 16 parejas que buscarán quedarse con el título de campeón que ostentan Julián Serrano y Sofía Morandi vean acción solamente los lunes y martes.