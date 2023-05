María Fernanda Callejón denunció a Ricky Diotto por violencia de género

Si bien al principio estaban muy enamorados, la relación terminó muy mal cuando salieron a la luz las supuestas infidelidades del músico y luego, de a poco, María Fernanda comenzó a relatar los episodios de maltrato que padeció en la intimidad de su hogar.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) leyeron parte del documento que presentó el abogado Martín Francolino en el que se relatan algunos de los hechos sucedidos cuando todavía eran pareja.

“Diotto quería que me quedara en casa, cuidando de mi hija y que no trabajara”, asegura en el escrito.

“Diotto comenzó a maltratarme, gritarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su exclusiva propiedad. Tenía constantes manifestaciones tendientes a humillarme, avergonzarme e intimidarme”, explicó Callejón sobre los conflictos de pareja que padecía.

Además, detalla un hecho violento que habría ocurrido el pasado 5 de julio de 2022: “Mientras nuestra hija estaba en la habitación, Diotto me llevó a la cocina donde me empezó a exigir que reconozca que lo yo aportaba en la casa era muy poco, que él pagaba todo y se hacía cargo en soledad de todos los gastos. Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente saqué mi celular para grabarlo y mandárselo a mi abogada de ese momento, Yanina Prandini”.

En Socios del Espectáculo pasaron unos audios en donde se escuchan las amenazas de Diotto: “Es una barbaridad lo que hiciste. Me desviví por vos. En 12 años no te pedí ni que trabajaras, te di una vida de millonaria. Dejé de lado mi carrera, mi sueño de ser cantante y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza”.

“Voy con los tapones de punta para que me devuelvas todo lo que corresponde. No hables más de mí porque vos y yo sabemos que tenemos muchos secretos. Yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente quién sos. A mí no me rompas más los huevos”, amenazó el músico.

Además, mostraron una imagen que está presentada en la denuncia que Callejón hizo en la Justicia por violencia de género, donde se puede ver el moretón que tiene la artista en uno de sus brazos.

“Acabo de ser violentada físicamente. Cuando me seguía diciendo que yo sólo ayudaba y el que pagaba todo era él a los gritos y cuando se dio cuenta me agarró fuerte de los brazos y me tiró contra la pared”.

Luego de sus declaraciones, Diotto solicitó una medida cautelar para que su ex esposa no pueda hablar más de él en los medios. Además presentó un escrito en la Justicia en el que cuenta otra versión de los hechos.

Los motivos de la separación

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto comunicaron su decisión de ponerle un punto final a su romance, que duró más de una década, en junio del año pasado. "Hemos tomado la difícil decisión de separarnos", manifestó la actriz, a través de un comunicado que difundió en las redes.

Y continuó: "Durante este tiempo, han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible". También hizo hincapié en que esta es la mejor decisión para los dos, pero que siempre serán una familia. Y pidió respeto por su intimidad para poder resguardar a su hija de 6 años.

Por su parte, el odontólogo también hizo un descargo público, en el que recordó cómo empezó su noviazgo. "Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer. Fue hace 11 años. Al mes me fui a vivir con ella. Juntos, viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. A mí, conocerla me cambió la vida para siempre. Fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos protege", escribió.