El miércoles, mientras Jorge Rial trataba en el piso de Intrusos el tema de Juan Darthés, Loly publicó lo siguiente: “Soy valiente por decir NO!!!! Aunque me humillaste y seguías abusándote de mi! Me levanté! Tuve coraje de perderlo todo y comenzar nuevamente! Algún día TE VAN A SOLTAR LA MANO! Lamentablemente, no puedo creer en la justicia porque siempre hay algún amigo que acomoda todo! Pero creo en la justicia divina!”, escribió misteriosa pero elocuentemente.

Loly Antoniale denuncia.JPG

Pero no terminó ahí: Loly siguió con su furia por la indiferencia del medio artístico: “Sé que mi voz NO será escuchada! Pero les agradezco por este medio la cantidad de mensajes de apoyo que recibo día a día. Soy VALIENTE por haberte dicho que NO! Soy VALIENTE por soportar, por levantarme y seguir adelante! #miracomonosponemos”, escribió.

En tanto, y al igual que hizo la panelista de Animales Sueltos Romina Manguel, la ex chimentera Viviana Canosa contó un desagradable episodio de acoso a través de las redes sociales.

Viviana Canosa sorprendió con su tuit en las redes sociales: “Ojalá me hubiera animado a denunciar. Todavía estoy a tiempo! Felicitaciones a todos los que pudieron”.

Embed Ojalá me hubiera animado a denunciar!

Todavía estoy a tiempo!!

Felicitaciones a las que pudieron !! — Viviana Canosa (@vivicanosaok) 12 de diciembre de 2018

De esta manera, la periodista reveló –aunque algo había adelantado en alguna entrevista alguna vez- que fue víctima de una situación similar. ¿Revelará de quién se trata en esta ocasión?

